„Snadné vítězství to určitě nebylo. Je to ale pořád příprava, takže ta fyzička ještě úplně není ideální. V létě je těžké ji nabrat za ty dva tři týdny. Měli jsme vlastně dva zápasy, i proto to lehký určitě nebylo,“ přiznal po utkání šťastný 23letý domácí kanonýr. „A co rozhodlo? Góly. Dali jsme jich víc, tak jsme asi byli lepší. Nebo horší, těžko říct,“ pousmál se Jiří Sigmund.

Popravdě ani nevím, co kdo bude v osudí, koho můžeme chytnout. Asi nějaký třeti nebo druholigista.

Je někdo, na koho byste si proti komu byste si rád zahrál?

Určitě proti Spartě!

Příprava je za vámi, byla krátká. Byla náročná?

Rozhodně a dost. Osobně jsem absolvoval jen týden, jinak jsem ležel s angínou, takže návrat byl hodně těžký. V létě se maká jen tři týdny, proto věřím, že vše ještě doženu.

Kanonýr fotbalistů Kvasic Jiří Sigmund k přípravě, divizi a snech. | Video: Břenek Martin

Budete nováčkem divize. Jste odhodlaní udělat nějaký výsledek?

Těžko být konkrétní. Určitě se budeme chtít zachránit, to je hlavní cíl! A jestli potom budeme mít třeba na to hrát nějakou půlku tabulky či výše, ale to už se uvidí časem. Ale připraveni jsme dobře, tým na to máme a bude to jenom o našich hlavách.

Na úvod soutěže vás čekají Skaštice, derby jako řemen. Je to dobrý začátek?

Ten první zápas je vždycky takové ještě oťukávání. Když to bude náš první zápas v divizi, tak bude asi zajímavý. Popravdě, derby mohlo být později.

V čem bude silná stránka Kvasic? Na co si budou muset soupeři u vás dát pozor?

Máme v týmu spoustu individualit a když se to poskládá, sedne, tak to by měla být naše nejsilnější stránka.

Loni postupovalo Strání z kraje do divize, a pak postoupilo i do MSFL. Máte taky takové ambice?

Nezlobil bych se, ale to je asi daleko tohle nyní řešit.

Vy osobně máte ještě fotbalový sen?

Těžko říct. (smích)

O čem jste snil, když jste byl mladší?

Zahrát za Spartu!

Máte fotbalový vzor?

Jednoznačně Ronaldo.

Ptát se na váš oblíbený fotbalový zahraniční klub je asi zbytečné…

Ano, je to Real Madrid.

A v Česku?

Jednoznačně Sparta!