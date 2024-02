Valaši půjdou do jarní části divize se změnou v názvu klubu. Ten se už nebude jmenovat FC Vsetín, rozroste se o stávajícího podporovatele Fastav. Konkrétně to bude FC Fastav Vsetín.

„Dne 20.2.2024 proběhla valná hromada klubu, kterou můžeme označit jako přelomovou. Po několikaměsíčních přípravách a jednáních členové valné hromady odsouhlasili změnu názvu vsetínského klubu,“ informovali Valaši.

„Je nám velkou ctí, že po mnohaleté spolupráci a podpoře, se náš generální partner, firma Fastav Development, rozhodl vyjádřiv svou další podporu tím, že klub ponese ve svém názvu i jméno firmy. Součástí změn je také zvolení nového člena výkonného výboru, kterým je právě zástupce firmy Fastav Development, pan Vlastimil Fabík mladší,“ referoval dále klub.

Historie fotbalového Vsetína se datuje k začátku 20. století, příští rok oslaví 120. výročí od založení klubu. Od té doby prošel mnoha názvy, včetně TJ Spartak Zbrojovka Vsetín, Rudá Hvězda Vsetín nebo TJ Zbrojovka Vsetín. Před 29 letý došlo k fúzi Zbrojovky s MEZ Vsetín, klub téměř tři dekády nesl název FC Vsetín.

Klub v sezoně 2016/2017 postoupil z krajského přeboru do divize, v 80. letech 20. století ovšem nastupoval i ve II. lize.

Petr Říha, předseda FC Fastav Vsetín

„Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce a podpory od firmy Fastav Development. Poté, co jsme před šesti lety postoupili do moravskoslezské divize, vytyčili jsme si, společně s Vlastimilem Fabíkem, cíl udržet se v divizní soutěži. Následné 3-4 roky se etabloval v klidných vodách druhé nejvyšší moravské soutěže. V současném ročníku jsme si již dali jasný cíl: třetí místo a výše. To jsme splnili po podzimní části. Jsme rádi, že v polovině soutěže generální partner vyjádřil svou podporu i do budoucna tím, že zástupce firmy, pan Vlastimil Fabík mladší, usedl navíc i do výkonného výboru FC Fastav Vsetín a název firmy je nově i součástí jména klubu. Slibujeme si další konsolidaci a posílení klubu, abychom si mohli klást další vyšší cíle. To vše i ve spolupráci s Městem Vsetín, bez jehož pomoci a podpory bychom nemohli hrát na této úrovni a pracovat s mládeží tak kvalitně, jak je na Vsetíně zvykem. To znamená, že nás čeká další náročná práce. Abychom vsetínský fotbal posunuli výkonnostně opět o něco výše, nově jako FC Fastav Vsetín."