„V té době jsem už myslel na hattrick. Upřímně jsem se za ním docela hnal,“ usmívá se 24letý borec.

„Pět branek jsem naposledy dal v žácích. Mezi muži se to stalo poprvé. Nejblíže jsem k této metě byl minulý rok, kdy jsem vstřelil čtyři góly,“ zavzpomínal Fiurášek na vydařený zápas.

Svůj osobní rekord vylepšil v pátek, kdy jeho týmu vše vyšlo na výbornou.

„Bylo to jedno s druhým. Zašová neměla špatný mančaft, do utkání ovšem vyrukovala s relativně starší obranou. Pro mě to byla docela výhoda, dokázal jsem jim utéct. Zápas mi jednoznačně sedl,“ těšilo útočně laděného borce, který v úvodních třech zápasech sezony vstřelil sedm branek.

„Udělám vše pro to, abych se stal nejlepším střelcem soutěže. Stále jsme však na jejím začátku,“ uvědomuje si Fiurášek, jenž by mohl vylepšit svoji bilanci v jednom ročníku.

„Přibližně dávám kolem patnácti branek za sezonu. Podrobnější statistiky ovšem už nesleduji. Především jsem rád, že trefy pomáhají týmu.“

Za svůj vydařený výkon však musel přinést zápisné.

„Hned po zápase jsme si sedli u hřiště a spoluhráčům jsem koupil lahev. Společně jsme vše oslavili,“ usmíval se.

Lukáš Fiurášek v dosavadním klubu působí po většinu své dosavadní fotbalové kariéry. Pouze v žákovských kategoriích se objevil v Rožnově pod Radhoštěm, kde vydržel neúplné čtyři roky.

„Včetně dojíždění to nebylo úplně dobré. Chtěli tam po mně celkem vysoké příspěvky, tak jsem se vrátil zpátky do Hutiska,“ uvedl důvody svého konce.

Právě od Rožnova později obdržel nabídku, aby přišel do prvního týmu.

„V rámci možností to je pro mě už daleko. Ke všemu jsem měl určité problémy s kotníky. Nebyl extra důvod, abych tam odešel. Tady mě mimo jiné drží parta,“ vyzdvihl kabinu borec, o kterého se v minulosti zajímal také Frenštát pod Radhoštěm.

Vyšší soutěž by si však v budoucnosti ještě rád zahrál.

O tom, že fotbal je jeho koníčkem, svědčí také podpora katalánské Barcelony.

„Hodně se mi líbí hra Lionela Messiho. Paradoxně jsme však typově zcela odlišní. Kdybych se k někomu měl přirovnat, tak můj styl je podobný spíše Christianu Ronaldovi,“ uzavřel Lukáš Fiurášek.