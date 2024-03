Jeho táta vlastní velkou společnost Fastav Development. A právě název známé firmy a dlouholetého partnera se od nového roku objevil v názvu divizního klubu z Valašska.

Zásadní změny ve vsetínském fotbale posvětila únorová valná hromada, která zvolila Fabíka mladšího do výkonného výboru. Tuto funkci mimochodem zastává i v Mladcové, kde zároveň nastupuje v záloze.

„Nápad vzešel od táty, který mi navrhl, zda bych se tomu nechtěl věnovat a být součástí klubu. On dobře ví, jak moc mě fotbal baví na hřišti i mimo něj, tak jsem na to kývl,“ líčí.

Třiadvacetiletý Fabík junior strávil na přelomu roku spoustu času s předsedou Petrem Říhou a dalšími členy klubu, aby všechno důkladně probrali. Do Vsetína jezdil nejenom kvůli fotbalu, ale i práci, protože Fastav má ve městě firmu. „Postupně mě seznamovali s chodem klubu a dalšími důležitými věcmi,“ říká.

Z působení ve Zlíně zná i trenéra Lukáše Pazderu. Že by ale bývalému ligovému obránci zasahoval do jeho pravomocí, prý nehrozí. „Aktuálně to není v mé kompetenci,“ tvrdí s úsměvem.

Firma Fastav vsetínský fotbal podporuje dlouhodobě. Pouto je pevné, nyní spolupráce posunula ještě trošku dál.

„Vztah ke vsetínskému fotbalu mám od malička, jelikož jsem se tady narodil. Prvně tady hrával děda a následně taťka, takže jsem se pohyboval na Tyršovce už jako malý,“ upozorňuje.

Fotbalista Mladcové Vlastimil Fabík mladší je novým členem výkonného výboru FC Fastav Vsetín.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Bývalý generální partner ligového Zlína podporuje i další oddíly v regionu, Fabík mladší se angažuje už jenom na Mladcové.

S tátou je v úzkém téměř každodenním kontaktu, řeší spolu všechno. „Táta má se mnou trpělivost, takže mi dává prostor, když je potřeba něco vyřešit mimo práci. Vždy si určíme krátkodobé a dlouhodobé cíle, a pak už je to jenom na mě. Jsem rád, že se od něho mohu něco přiučit,“ vyznává se.

Začínající funkcionář chce v nižších soutěžích nabrat cenné zkušenosti. Zjistit, jak se fotbal dělá na divizní úrovni. Jednou by však mohl posunout výš, působit i v profesionálním klubu.

Kontakty i znalosti má, teď jen dostat šanci a něco se přiučit. Na to, že by jednou vedl prvoligový tým, ale nyní rozhodně nemyslí.

„Až čas ukáže, jak se v podobné pozici budu cítit a jestli mě to bude i nadále bavit. Pokud by se mi ale naskytla tato možnost, určitě bych se tomu nebránil,“ říká.

Teď se soustředí na práci ve Vsetíně a svoje povinnosti v Mladcové, kde patří mezi klíčové hráče.

Celku ze Zlína podzim v krajské I. A třídě skupině B příliš nevyšel. Po polovině sezony je až jedenáctý a do jarních odvet vykročí s pouhými jedenácti body.

Na Mladcové ale strach ze sestupu nemají. „Naopak, na jarní část se těšíme. V týmu panuje dobrá nálada,“ tvrdí Fabík.

„Když se nám budou vyhýbat zranění a budeme se scházet v dobrém počtu, tak se určitě dostaneme do středu tabulky,“ věří.