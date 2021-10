Původně měl začít na lavičce. Předzápasové zranění spoluhráče Jakuba Mačka však teprve 17letého záložníka Valdemara Durmona katapultovalo do základní sestavy.

Fotbalisté Vsetína (modrobílé dresy) si poradili s Holešovem 2:0. Velkou roli při tom hrál Valdemar Durmon. | Foto: pro Deník/Julius Ficek

Pochvalovat si to nakonec mohl on i trenér fotbalového Vsetína Miroslav Mičega. Mladý borec totiž v sobotním divizním duelu proti Holešovu vsítil důležitou trefu na konečných 2:0. „Páťa Gerža to z levé strany prokličkoval. Pak poslal míč před branku, naběhl jsem a v podstatě to už bylo jednoduché,“ pochvaloval si Durmon premiérovou trefu v mužské kategorii.