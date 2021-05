Bez výraznějších emocí přijal trenér divizního Valašského Meziříčí Pavel Hajný zprávu o předčasném konci všech amatérských soutěží, o kterém na úterním zasedání rozhodl Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky. Důvodem je trvající přerušení a pokračující zákaz plnohodnotného tréninku.

Trenér fotbalistů divizního Valašského Meziříčí Pavel Hajný. | Foto: Michal Chadim

„Posledních čtrnáct dní k tomu všechno směřovalo, takže překvapený jsem rozhodně nebyl. Na druhé straně mě to určitě mrzí. Do konce června pořád schází skoro dva měsíce, hlavně pro mladší kluky je to to nepříjemné. Ale nedá se nic dělat. Teď už o tom nemá cenu diskutovat,“ prohlásil zkušený šedesátiletý kouč.