Ještě se neoklepali z týden starého střetnutí proti Vsetínu a už znovu byli v úzkých. Situace přitom mohla být o poznání přijatelnější. Stačilo pomyslné kdyby. Kdyby dali gól.

„V osmé minutě jsme zahodili vylouženou šanci, z následující akce jsme obdrželi branku na 0:1,“ povídal sklesle Pavel Hajný.

Na začátcích zápasů by měli zapracovat –⁠ ve Vsetíně inkasovali v deváté minutě, nyní dokonce o minutu dříve.

Znovu už do poločasu bylo v podstatě rozhodnuto o vítězi utkání. Domácí další gól obdrželi minutu po prvním, třetí těsně po polovině úvodní půle. Soupeř se přitom na branky nenadřel.

„Obě jsme jim darovali, přihráli jsme jim jednoduché míče,“ mrzelo Hajného, který obě situace popsal.

„Náš hráč jednak po dlouhém balonu za obranu dal míč hlavou útočníkovi, který byl sám před brankářem. U dalšího gólu jsme chybovali při rozehrávce gólmanovi, nabídli jsme to hráči hostů. Bylo to 0:3,“ zlobil se.

Otočit za poločas tříbrankovou ztrátu by byl velký majstrštyk. To si uvědomoval i zkušený trenér domácích.

„Při naší situaci to nebylo jednoduché. Druhý poločas přesto byl herně vyrovnaný. Ke konci zápasu jsme si ještě vstřelili vlastní gól, kdy to náš brankář vyrazil našemu hráči do kolena,“ smutnil Hajný. „Soupeř vyhrál zaslouženě. Svým výkonem jsme mu to však usnadnili.“

Valaši by v Divizi F chtěli být co nejvýše. Dobře si uvědomují, že se současná situace bude muset změnit.

„Ve Vsetíně jsme utrpěli historickou porážku. Neočekával jsem, že se to hned zlomí, věřil jsem však, že budeme zodpovědnější. Fotbal je v tomto spravedlivý. Na začátku soutěže jsme v těžké situaci, sami jsme se však do ní dostali,“ neodkryl více karty Pavel Hajný.

Valašské Meziříčí čeká další duel až příští neděli na půdě Frenštátu pod Radhoštěm. Mávnutím kouzelného proutku to jen tak nepůjde.

„Chvíli to bude trvat, půjdeme po malých krůčkách,“ nabízí recept na lepší zítřky hlavní kouč valašského mančaftu.

Divize F, 1. kolo

Valašské Meziříčí –⁠ Řepiště 0:4 (0:3)

Branky: 8. Veselý, 9. Teplý, 24. Kuboš, 81. vl. Bystřičan