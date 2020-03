„Nedostali jsme žádné pokyny od vedení, že bychom měli hrát na postup. Na druhé straně chceme hrát nahoře a fotbalem se bavit,“ říká kapitán Valašského Meziříčí Martin Výmola.

Zkušený třicetiletý útočník samozřejmě chce soutěž vyhrát, do třetí ligy se ale zrovna nehrne.

„Hodně by záleželo na tom, jaký by se poskládal mančaft. Ale to je věc vedení. My se pokusíme být nejlepší,“ slibuje.

Parta kouče Pavla Hajného vstoupí do jarních odvet ze čtvrtého místa a jen s minimální tříbodovou ztrátou na vedoucí béčko Karviné.

„Určitě se chceme držet nahoře a prohánět favority,“ prohlásil kanonýr.

Favority jsou záložní týmy Opavy, Karviné a Třince.

„Co mám zprávy, tak z Rýmařova někdo odešel, asi bude slabší. Podle mě má nejkvalitnější mančaft Karviná,“ míní Výmola.

U béček vždycky záleží na výpomoc z prvního mužstva. Naproti tomu Valaši budou dál sázet na týmového ducha a dobrý kolektiv. Vždyť tým se po podzimu téměř nezměnil. Odešel pouze záložník Juříček, kterého by měl nahradit Staněk.

„Hrajeme spolu třičtvrtě roku, takže bychom měli být sehranější a silnější,“ věří.

Valaši navíc v zimě absolvovali hned několik přípravných zápasů, ve kterých Výmola a spol. obstáli. „Máme čas se sehrát,“ říká zkušený forvard.

Trenér Hajný je navíc na své svěřence náročný. Nikomu z nich jen tak nic neodpustí.

„Každý trenér to má jinak, pro mě je ale příprava každým rokem těžší,“ usmívá se.

„Trenér Hajný ale dopředu avizoval, že se prvních šest týdnů bude dost běhat, což samozřejmě splnil. Hlavní je, že až na jedno zranění jsme to všichni absolvovali komplet, pronesl.

Ve Valašském Meziříčí sází téměř výhradně na odchovance. I v zimě dostali šanci nadějní dorostenci. Kouč Hajný ale sestavu v mistrovských duelech zase moc měnit nebude. Vždyť k tomu nemá ani důvod.

Valaši budou spoléhat i na góly svého kapitána, který na podzim skóroval sedmkrát a je nejlepším střelcem mužstva. „Pořád bych chtěl dávat co nejvíce gólů. Hlavní ale je, aby nám přinášely body. A je jedno, jestli jich dám pět nebo osm,“ ví dobře.

Pátý tým divize F odstartuje jarní část sezony domácím duelem s Havířovem. Pak před vlastním publikem vyzve Bohumín a venku se utká s posledním Bruntálem.

„Start bude nesmírně důležitý. Když tyto tři zápasy zvládneme, bude v týmu pohoda a bude to jednoduší,“ zakončuje Výmola.