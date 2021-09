„Byl to bláznivý zápas,“ komentoval výhru Valachů kouč hostů Miroslav Mičega. „Věděli jsme, že Všechovice doma hrají nepříjemný fotbal, na malém hřišti se prezentují kvalitní hrou. K tomu mají výborné útočníky," vychválil soupeře slovenský kouč.

Úvod byl vskutku rychlý – hosté hned v první minutě šli do vedení. „Deky (Tomáš Dekleva, pozn. red.) přehodil brankáře. Spíše nám to ale uškodilo, během deseti minut jsme dvakrát nezachytili hráče za obranu a už prohrávali. Následně jsme však zase začali hrát svoji hru, do poločasu utkání otočili. Ukázali jsme kvalitu," pochvaloval si Mičega.

Zkraje druhého poločasu však bylo srovnáno. „Znovu to bylo bláznivé. Hned v první minutě půle jsme obdrželi míč za obranu, nakonec to skončilo v bráně. Potom to už bylo kdo s koho. Šance byly na obou stranách, nakonec to vyšlo nám. Dali jsme na 4:3. Pro diváka to musel být atraktivní, dobrý zápas. Za tři body jsem velmi rád," usmíval se lodivod Vsetína.

Výhra ve Všechovicích dle jeho slov ukázala morálku mužstva. „Je to pro nás hodně cenná výhra, zůstala nám pohoda v mužstvu. Projevila se však i disciplína a kvalita. Stále se učíme, je teprve začátek sezony," poukazuje na čtvrtý odehraný zápas.

Mičegu zároveň těší forma Jana Stuchlíka, který po dvou nedělních brankách má nyní na kontě tři trefy. „Dostává se do pohody, v jaké byl před zraněním. Teď toho ke všemu má hodně, státnice k tomu. Měl toho plné zuby. Je však pro nás nesmírně platný," uzavírá Miroslav Mičega.

TJ Tatran Všechovice – FC Vsetín 3:4 (2:3)

Branky: 5. Hrdlička, 7. Hoffmann, 46. Richter – 1. Dekleva, 14. Stuchlík, 23. Novák, 67. Dluhoš (vlastní)