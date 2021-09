„Jsem zklamaný. S výkonem vůbec spokojený nejsem. Myslel jsem si, že podáme daleko lepší výkon. Byl to remízový zápas s minimem šancí na obou stranách. Soupeř dal góly, my ne,“ uvedl hostující trenér Pavel Hajný, který na hřišti citelně postrádal zraněného kapitána Výmolu.

Zkušený forvard se zranil v minulém domácím zápas s Novými Sady. I když to v pátek vypadalo, že se dá zdravotně do kupy a nastoupí, nakonec to nešlo.

„I když na něj někteří nadávají, zápas ukázal, že je pro nás nesmírně platný. Martin má problémy s tříslem, což je vždycky specifické zranění,“ uvedl Hajný.

Na hrotu místo Výmoly nastoupil společně Veselý a Jonáš Vrána. A byl to právě druhý jmenovaný, kdo se hned v první minutě dostal do slušné pozice, ale svoji situaci špatně vyřešil.

Valašské Meziříčí v první půli více drželo balon na svých kopečkách. Všechovice hrozily hlavně z dlouhých nákopů. Diváci moc šancí ke skórování neviděli.

Druhý poločas byl podobný. Hosté měli míč ve své moci a kontrolovali hru, ale vpředu byli neškodní. „Balon jsme drželi snad sedmdesát nebo osmdesát procent času, ale na to se samozřejmě nehraje,“ uvedl Hajný.

Tatran dál sázel na jednoduchost a po jednom nákopu z poloviny hřiště nečekaně udeřil. Hostující defenzivu zaskočil střídající Hrabovský a bylo to 1:0.

Vzápětí Valaši ztratili balon a Plešek téměř z půlky chytře přehodil vyběhnutého brankáře Michuta.

Hosté už reagovat nedokázali, domů se vraceli s prázdnou. Své zaváhání se pokusí odčinit za týden doma proti Přerovu.

Divize E, 7. kolo -

Tatran Všechovice – TJ Valašské Meziříčí 2:0 (0:0)

Branky: 84. Hrabovský, 89. Plešek

Rozhodčí: Habermann – Pospíšil, Zapletal (Volf)

Žluté karty: Orava, Hrdlička, Hofmann – Žilinský, Vašek

Diváci: 200

Valašské Meziříčí: Michut – Vozák (77. Vašek), Švec, Kuběna, Kadla – Macíček, Žilinský, Smilek, Š. Vrána – Veselý (72. Urban), J. Vrána. Trenér: Hajný.