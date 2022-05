Na vítězství čekali dlouhých pět zápasů, téměř měsíc a půl. Remizovali se Šumperkem, Slavičínem, prohráli v Přerově, doma s vedoucími Hranicemi. V polovině května navíc na půdě Skaštic schytali výprask 2:7. V derby proti Valašskému Meziříčí tak fotbalisté Vsetína měli co napravovat. „Byla to od nás ostuda, tuto porážku jsme chtěli odčinit. Kdybychom hráli jako proti Valmezu, tak tam rozhodně zvítězíme,“ míní Bahounek.

Derby proti Valašskému Meziříčí vám vyšlo i herně, že?

Předchozí zápas jsme chtěli napravit poctivou prací, přístup každého hráče byl v pořádku. Navíc jsme se brzy dostali do vedení (ve druhé minutě se prosadil Martin Mydlář – pozn. red.), což nám hodně pomohlo. Pak jsme čekali na své brejky.

Po poločase jste vedli 1:0, Valmez se po přestávce hnal za vyrovnáním…

Ve druhé půli na nás vletěli, byli jsme trochu pod tlakem. Pomohla nám ale přerušená hra, jak se asi pět minut nehrálo. Doufám, že oba kluci budou v pořádku. (krátce před 60. minutou hry se ve vápně domácích hlavami srazili David Dulík a Pavel Macíček – pozn. red.)

Hosté měli územní převahu, vy jste naopak byli nebezpečnější…

Sám jsem měl dvě tutové šance, zápas jsem mohl zlomit. U první jsem byl sám před brankou, měl jsem to asi řešit levačkou. Balon jsem obíhal, šlo to půl metru okolo tyčky. Při druhé šanci tam míč skákal, byl jsem asi metr před brankářem, chtěl jsem vystřelit. Bylo by asi lepší ho lobnout, nakonec to skončilo na břevně. Jsem rád, že se to podařilo zlomit takovým gólem. Navíc jsme udrželi i nulu.

Prosadil jste se po parádním přímáku. Zamýšlel jste to tak?

Všichni trenéři mi říkají, ať střílím, že mám dobrou střelu. Věřil jsem si, že když dám ranu, tak to tam může skončit. Navíc to asi vzal i vítr, gólman spíše počítal s druhou stranou. Hezky to zapadlo. Byl to asi jeden z nejkrásnější gólů, které jsem dal.

Branku Adama Bahounka najdete v čase 1:14:20

Zdroj: tvcom.cz

Bylo hned jasné, že budete střílet?

Nejdřív bylo v plánu, že se bude centrovat, pak mě kluci vyhecovali, ať si to vezmu, že to není taková dálka. Když si na to ale vzpomenu, tak dálka to docela i byla. (úsměv)

Do Vsetína jste přišel v zimě. Na jaře zatím máme na kontě čtyři branky. Jak si dosavadní angažmá užíváte?

Ve Vsetíně jsem nadmíru spokojený, byl to dobrý krok. Kabina, trenéři i vedení – vše je skvělé.

Na Valašsko jste přišel z Otrokovic, kde jste působil deset let. Jak klub sledujete?

Kluky určitě sleduji, už v zimě jsem věřil, že se zachrání. Moc známých tam už nemám, v klubu jich zůstalo pouze pár. Záchranu jim přeji, je to mateřský klub, strávil jsem tam deset let.