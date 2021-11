Auty nehází. Fotbalistovi Vozákovi chybí část pravé ruky. I tak chce do MSFL

Narodil se s handicapem, bez části pravé ruky, přesto se Václav Vozák dokázal prosadit, dotáhl to až do divize. Jednadvacetiletý rodák z Hrachovce nastupuje za Valašské Meziříčí, patří do základní sestavy týmu. Na podzim odehrál 796 minut, dal jeden gól. Na borce, co nehází auty, docela slušná bilance …

Fotbalista divizního Valašského Meziříčí Václav Vozák (červený dres) při zápase ve Strání. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Fotbal je pro mě odreagování. Hraji ho od pět let, takže už je mojí součástí. Nedokážu si představit, že bych s ním skončil,“ říká sympatický mladík. I když od dětství jej provází zdravotní postižení, patří mezi živé kluky, zkoušel i jiné sporty. Chodil na atletické tréninky, účastnil se různých soustředění. Rád si zahraje nohejbal, v zimě se věnuje futsalu. Prioritu má ale fotbal. Kopat do míče začal v rodném Hrachovci. „K fotbalu jsem se dostal v pěti letech, když se dělal nábor do klubu. Přišel k nám tehdejší trenér žáků Jaromír Vaigl a domluvil se s rodiči, abych ho zkusil,“ líčí. Jelikož mu to s balonem šlo, kopačky už nesundal. Byť mu chybí část horní končetiny, od dětství se snaží dělat všechno co ostatní. „Kluci jsou ke mně ohleduplní. Nějaké vtípky se samozřejmě objeví. Narážky ne, ale spíše nějaké přirovnání. Například, když někdo z týmu hodí špatně aut, tak si kluci dělají srandu, že i já je házím lépe,“ směje se. Pozorní fanoušci si Vozákovi indispozice všimnou, protihráči to však nijak neřeší. „Že by mě šetřili a nechodili do mě? Popravdě, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel,“ říká. Talent Vítek Špatný chce pomoci Dolní Bečvě výše Poctivý fotbalista nejčastěji nastupuje na pozici pravého obránce, sám má ale mnohem radši pravou zálohu. „Tam se můžu víc soustředit na útočnou fázi,“ přiznává s úsměvem. Spolupráci s trenérem Hajným si však nemůže vynachválit. „Díky svým zkušenostem a znalostem vede celý tým k lepším výsledkům. Dokáže namotivovat a stmelit mančaft,“ oceňuje. Fotbalisté Valašské Meziříčí mají nejen díky jednašedesátiletému odborníkovi za sebou podařený podzim. Výmola a spol. ve třinácti duelech získali stejně jako konkurenční Vsetín třiadvacet bodů, díky lepšímu skóre přezimují v divizi E na čtvrtém místě tabulky. „S umístěním jsem spokojený, není špatné, ale doufám, že zabojujeme o vyšší příčky,“ přeje si. Vozáka mrzí jen některé zbytečné ztráty. „Jsem zklamaný, že se nám hlavně v domácích zápasech nepodařilo získat více bodů. Na druhé straně se nám dařilo venku, kde jsme ztratili body pouze ve Všechovicích a remízou v Hranicích,“ připomíná. O postupu se ve Valašském Meziříčí nemluví, třetí liga není cílem klubu. Vozáka ale MSFL láká, o první místo by se chtěl na jaře porvat. „Jak se říká naděje umírá poslední. Samozřejmě bych chtěl postoupit,“ přiznává. „Musíme přes zimu zamakat na stabilnějších výkonech a uvidíme, jak se nám podaří vstoupit do druhé poloviny sezony,“ přidává. Filák vládne I. A. třídě: 20 branek odneslo 12 soupeřů. O Baroše přišel Valaši si třetí ligu v minulosti vyzkoušeli, nedopadlo to však příliš dobře. Podle mladého krajního obránce či záložníka však rozdíl mezi soutěžemi není tak propastný. „Sice máme velice mladý tým, ale potenciál na to tam je,“ míní. „Odehráli jsme pár přátelských zápasů nebo utkání MOL Cupu s týmy z vyšší ligy, kde jsme podle mě odvedli velice dobrý výkon,“ doplňuje. Sám by si chtěl v MSFL někdy zahrát. Vyšší třída jeje motivuje, žene dopředu. „Vím, že musím dál na sobě pracoval. Věřím, že se tam s Valmezem dostaneme,“ neztrácí víru. Kvůli studiu na Fakultě tělesné kultury - Univerzitě Palackého v Olomouci má občas problém skloubit školu s fotbalem. „V sezoně to bylo komplikovanější, protože jsme trénovali čtyřikrát týdně, ale dalo se to zvládnout,“ dodává.

