„Tak jsme druzí no a cóóóó, no a cóóóó, no a có-o-o!“ Kabina Zlínska si konečné umístění v soutěži i přes hořkou tečku s Třincem skutečně užila. Spokojený koneckonců mohl být i Býma. „V kontextu celého roku je to malý zázrak,“ tuší důležitý člen vedení.