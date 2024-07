„Na šance to bylo šest ku třem pro nás, podle tohoto ukazatele jsme měli vyhrát. Celkově jsme byli i o něco aktivnější. S výkonem jsem spokojený. Především jsem získal obrázek o hráčích,“ lebedí si hlavní kouč fotbalistů Zlínska David Rojka.

Stejně jako v sobotu, tak i ve středu protočil dvě jedenáctky. I díky tomu měl možnost poznat nové tváře čerstvě se rodícího kádru. Jak po herní, tak mentální stránce.

„V pondělí i úterý jsme měli hodně náročné tréninky. Kluci byli vážně v enormní zátěži. Čekal jsem, co to s nimi udělá, jak budou přepínat, vyhrávat souboje. Nikdo v tom úmorném vedru nezklamal. Zvládli to dobře,“ smekl Rojka před svými svěřenci.

Zápasy s Prostějovem a Kroměříži měly ukázat, kdo uspěje, kdo naopak z kádru vypadne. První čistka přijde ještě před víkendovým soustředěním v Ústí nad Orlicí. Zde Zlínsko v sobotu absolvuje přípravu s Chrudimí, poté mužstvo dozná dalšího zúžení.

„Všichni ví, o co hrají. Klukům jsem taky říkal, že zůstanou jen ti nejlepší. Kvalita bude na všech postech velká,“ nepochybuje lodivod tamní lavičky.

Až příští týden se k týmu připojí důležitý středopolař Dano, zůstat by měl i Sami z Prostějova. Mančaftu z Otrokovic proti Kroměříži chyběl Rolinc, jenž má problémy se zády.

Mužstvo by po sérii odchodů už nikdo opustit neměl. Naopak se čeká na příchody.

„Na zkoušku dorazili hráči z Afriky, někteří vypadají dobře. Z Baníku tady máme Stanleyho (Stanley Charles),“ jmenuje Rojka potenciální posilu, která uplynulou sezonu strávila na hostování v Kroměříži a Rosicích.

Blízko angažmá naopak má stopera Filip Jura. 22letý borec poslední tři sezony pravidelně naskakoval v B-mančaftu Zlína.

„Měl by u nás zakotvit. Byl stabilním členem zlínského béčka, v klubu mu končila smlouva. Má kvalitu,“ poukazuje na holešovského rodáka, který naskakoval ve stoperské dvojici se současným členem A-týmu ševců Kulíškem.

V mužstvu skončil brankář Marek Kalina, jenž se vrátil do Uničova. O místo jedničky momentálně bojuje trio Patrik Jílovec, Denis Gröger a také někdejší gólman Slovácka B Josef Andres.

„Pepa strávil jaro v Hranicích. Splňuje, co potřebuji, včetně rozehrávky,“ chválí mladou naději.

Na soupisce Zlínska momentálně najdeme i talentovaného útočníka Martina Zbranka. 19letý borec v minulé sezoně v dresu Vsetína vsítil sedmnáct gólů.

„Martin je podobný typ, jako jsem býval já, tedy vysoký, podrží míč. Určitě má potenciál. Když bude správně pracovat, může splatit naši důvěru. S Kroměříží mohl rozhodnout, nastřílel tyčku. Každopádně obstál. Nyní u nás zůstane,“ líčí David Rojka, jemuž by se měl o góly starat o 13 let zkušenější Rolinc.

„Kuba je ostřílený borec, prověřený a zkušený hráč. Slibuji si od něj hodně,“ dodává šéf střídačky otrokovického klubu na adresu hráče, který v minulých dvou sezonách MSFL celkem nastřílel 26 gólů.

Sestava Zlínska proti Kroměříži:

1.poločas: Andres – Galus, Pernatskyi, Suchý, Mirvald, Stanley, Mosquera, Studený, Gorčík, Kočiš, Clement.

2.poločas: Gröger – Russmann, Jura, Suchý, Mirvald, Pak, Weber, Vintr, Dostál, Yehor, Zbranek.