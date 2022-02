O víkendu jste poprvé nastoupil za Vsetín. „U19“ Zlína jste porazili 3:1. Jak utkání vypadalo? Zápas měl splnit kondiční parametry, což se podařilo. Mladí kluci ze Zlína hráli slušně, pobývali více na míči, pro nás to tak bylo náročnější. Do žádné vyloženější šance jsme soupeře v podstatě nepustili, jedinou branku dal po našem vlastním gólu. I když jsme prohrávali, tak si troufám tvrdit, že jsme zaslouženě vyhrávali, v prvním poločase jsme ještě neproměnili pokutový kop. Gólem jsme se pak nakopli a začali si více věřit.

Osobně jste vstřelil branku a na další přihrál. Jak se to zrodilo?

Asistenci jsem si připsal po rohu. Jen jsem to prodloužil, lízl, stoper Šulák si to dobře zpracoval a tvrdou křížnou střelou propálil brankáře. Z devadesáti procent to byla jeho branka. U mé trefy mě skvěle našel David Dulík. Zaběhl jsem si za obranu, běžel se stoperem. Míč jsem si zasekl a obstřelil brankáře. Poslední branka byla týmová, vzniklo to pod tlakem. Dobře jsme napadali, brankář to kopl do našeho útočníka.

Jak jste viděl kvalitu zlínské „U19“?

Šlo vidět, že se jedná o natrénované mužstvo, hodně věcí má zažitých. Rozhodně byli k vidění kluci, kteří vyčnívali a z fleku by mohli pomoci zlínskému „B“. Hodně borců se nám vyrovnalo, řada z nich byla moc šikovná.

Po jak dlouhé době jste absolvoval utkání?

Přípravu s Otrokovicemi jsem absolvoval už od 4. ledna. Stihl jsem za ně odehrát poločas proti Pohronie. O týden později jsme se domluvili se Vsetínem, který se začal připravovat až od 17. ledna. Zápas jsem tedy znovu přibližně odehrál po měsíci.

Jak se upekl váš odchod z Viktorie?

Sedli jsme si s vedením a domluvili se, že každý půjdeme vlastní cestou. Po desetiletém působení v klubu vše u mě odšpuntoval odchod Adama Jasenského do Hranic, něco se ve mně zlomilo. S ním a s Tomášem Mlýnkem jsme tam spolu strávili posledních pět let. Při odchodu také hrálo roli, že jsem se ve Viktorii po deseti letech necítil jako doma.

Můžete to přiblížit?

Každého půl roku se měnil kádr, během deseti let nebyl pořádně ustálený. Začínali jsme tu jako kluci z okolí. Když se prohrálo i vyhrálo, tak jsme šli posedět, rozebrat utkání. Kluci teď dojíždí z Ostravy, Hradiště či Olomouce, domácí hráči jsme zde byli tři čtyři, což je hodně málo. Mrzí mě, že se na to neklade důraz. Navíc odešel pan trenér Matějka. Věřím, že kdyby zůstal, tak by to u mě či Adama dopadlo trochu odlišně.

Jak vlastně vypadal neúspěšný podzim v Otrokovicích?

Začalo to špatným úvodem, nechytli jsme ho. Z prvních dvou zápasů jsme alespoň měli mít jednu výhru, oba jsme však prohráli. Pak se to vleklo, nebyl ani bod. Měli jsme na sobě deku, hráči si pak nevěří, dělají chyby. Vše se asi zlomilo v utkání s Velkým Meziříčím. Ještě v 88. minutě jsme vedli 1:0, nakonec však prohráli. Šlo to z kopce. V jednu chvíli nás trénovalo i dvanáct či třináct, tréninková morálka byla katastrofální.

Přitom jste měli náročného kouče Romana Matějku…

Upřímně je mi ho líto. Dával do toho maximum, každého soupeře měl načteného, poskytoval nám o nich nejlepší informace. Bohužel si to nesedlo. Pozitivních věcí bylo málo. Jako například výhra ve Zlíně, kde jsme trochu ukázali charakter.

V Otrokovicích jste celkově strávil deset…

Působil jsem zde od mladšího dorostu. Klubu jsem vděčný, mohl jsem nakouknout do třetí ligy.

Dekáda je dlouhá doba. Na co budete rád vzpomínat?

Na dobu postupu do třetí ligy za pana Sedláka. Měli jsme hodně domácích hráčů, fajn partu. Zažil jsem obrovský skok, postupně jsem se propracoval do „A“. Začátky pro mě byly nejlepší. Nemůžu zapomenout na soustředění na Kypru či v Turecku. Z Malenovic to mám 10 minut, byl jsem tady jako doma.

Teď jdete o patro níže. Hrálo to nějakou roli?

Svoji roli to pochopitelně hrálo, třetí ligu bych rád hrál. Nabídka Vsetína mě však zaujala. Klub má ambice, na což jsem slyšel. Za pár sezon by se zde třeba mohla hrát třetí liga. Do pár let by navíc měl být k dispozici nový stadion.

Nebudete se muset stresovat starostmi o záchranu, že?

Je to pravda. Na druhou stranu, aby to vyznělo, že Otrokovice opouštím v nejhorším. Nejsou mi lhostejné, patří to třetí ligy. Mrzí mě, že odcházím zrovna v takovou dobu. Když bude možnost, přijdu klub podpořit. Věřím však, že jsem se rozhodl dobře. Snad se Vsetínem navážeme na úspěšný podzim.