V sérii play – down jste měli narazit na po základní části dvanáctý Havířov. Kdy jste naposledy trénovali?

Bylo to v pondělí 9. března. Ještě na čtvrtek 12. března jsme měli naplánován trénink, ale známé události do toho razantně zasáhly. Následně jsme se v symbolický den pátek 13. dověděli o předčasném konci sezony.

Cítili jste proti Havířovi šanci na záchranu v soutěži?

Když mohu mluvit za sebe, tak jsem měl velkou pokoru. V základní části byli herně lepší, měli vypracované akce a ukazovalo se, že jsou natrénovaní. Na druhou stranu my jsme proti nim nikdy nehráli kompletní. Sportovně to byl ale rozhodně hratelný soupeř.

Co znamená předčasný konec sezony pro rožnovský klub?

Nikdo nemůže sestoupit, protože play – down se nesehrálo a nikdo nemůže jít do druhé ligy jako v hokeji Kladno. My bychom měli v soutěži setrvat a hrát ji ve stejném složení se soupeři jako v této skončené sezoně.

Je zde nějaký otazník?

Těch je více. Uvidíme, jak vše ještě vyhodnotí florbalová unie. Čas přihlášek je do konce května. Poté bude záležet i na postoji vedení našeho klubu. Letošní sezona ukázala v některých zápasech, že bychom se na první ligu měli připravit lépe.

Máte osobní názor, jak vedení Rožnova rozhodne?

Já bych již první ligu nehrál. Když si vzpomenu, jak jsme jeli přes celou republiku v neděli v šest večer v oslabené sestavě do Karlových Varů. My jsme ani za některé debakly nemohli. Když vidím, že se nějaké extra posílení týmu nebude, šel bych do druhé ligy. Na druhou stranu neznám finanční pozadí, marketingovou propojenost, takže vedení klubu rozhodne.