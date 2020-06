Mládí a zkušenost, stávající trenérská dvojice. Po výměně první ligy za tu druhou, národní se rožnovští florbalisté pomalu začínají připravovat na novou sezonu.

florbalisté Rožnova pod Radhoštěm | Foto: Veronika Sklářová

„Výměna soutěže s Letkou Ostrava probíhala tak trochu na pozadí. Jednaly mezi sebou kluky a florbalová unie s tím, že konečné řešení nesmí jít na veřejnost. A tak se stalo, že my jsme se o něm dozvěděli až prostřednictvím klubového webu. Vedení klubu nám pak vysvětlilo kroky, proč jdeme dobrovolně do druhé ligy. My jsme to pochopili a s tímto krokem souhlasíme,“ říká hrající asistent trenéra Sršňů Pavel Barabáš.