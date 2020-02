V posledních zápasech měly rožnovské ženy padesátiprocentní úspěšnost, když porazili Kopřivnici a prohrály s Olomoucí.

„Ve třináctém kole nás čekala Kopřivnice. Hrály jsme výborně a padalo nám to tam. Vyhrály jsme 7:3 a myslím si, že zcela zaslouženě. Ve druhém zápase jsme nastoupily proti Olomouci, kterou jsme v sedmém kole porazily 1:0. Chtěly jsme navázat na výkon ze zápasu s Kopřivnicí a opravdu jsme věřily, že FBS Olomouc porazíme.

A zápas to nebyl špatný. Bylo to vyrovnané od začátku až do konce a nebýt pár individuálních chyb, tak bychom neprohrály. I tak jsme si zápas užily a troufám si říct, že nevyhrál lepší tým, ale šťastnější,“ zhodnotila poslední zápasy opora Rožnova Vendula Konrádová.

Poprvé v sezoně se střelecky prosadila Adéla Kubenková.

„V prvním zápase jsme se utkaly s Kopřivnicí, která je v tabulce těsně nad námi. Naštěstí jsme se hned ze začátku rozjely a první zápas vyhrály 7:3. Ve druhém nás čekal tým FBS Olomouc B. Myslím, že i přesto, že jsme prohrály 3:6, jsme celou dobu držely se soupeřkami tempo. I když jsme v tomto zápase měly 2 přesilovky, bohužel se nám nepovedlo ani jednu proměnit. Celkově zápasy hodnotím velmi dobře. Jsem ráda, že nás na zápasy přišlo podpořit tolik lidí,“ děkuje Kubenková za podporu rožnovským fanouškům.

Z mateřské dovolené se po roční pauze vrátila na palubovky Dagmar Šnajdarová.

„Nastoupit po vice než roční pauze do utkání zrovna proti zkušeným hráčkám béčka Olomouce pro mě bylo asi velké sousto a nakonec bohužel i pro celý Rožnov. Neměla jsem příležitost vidět náš nově složený tým v této sezóně hrát, o to víc mě pozitivně překvapila dobrá atmosféra na střídačce, energie a kombinace na hřišti a kvalitativní pokrok „mladých“ hráček.

Já budu muset potrénovat techniku a herně poznat nové spoluhráčky, pak budu doufat, že mi Peťa s Viktorkem a trenér dovolí zapojit se do sezóny a užívat si znovu radost ze hry a snad i z vítězství ,“ dodala ke svému comebacku Šnajdarová.