Domácí přitom měli utkání dobře rozehrané. V 7. minutě je poslal do vedení Krhut. Ještě v první třetině ale Havířov obrátil stav na 1:3. Ve druhé části se však Sršňům podařilo po brankách Konvičného a Krhuta vyrovnat na 3:3. Třetí dějství ovšem znovu patřilo Severomoravanům.

,,Do zápasu jsme nemohli nastoupit v plné sestavě. V průběhu týdne nás zastihla velká marodka. Začátek duelu se nám ale povedl. Brzy jsme vstřelili první gól. Potom jsme však udělali tři hrubé chyby, které soupeř potrestal. Skóre se nám sice podařilo ještě srovnat. Ve třetí třetině bylo ale k havířovskému mužstvu víc nakloněné štěstí,“ konstatoval po sobotním střetnutí kapitán Rožnova pod Radhoštěm Pavel Barabáš.

V tabulce Valachům po 20. kole soutěže patří 13. místo.

1. FBK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – SLOVAN HAVÍŘOV 4:6 (1:3, 2:0, 1:3)

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Krhut 2, Konvičný, Petr Burýšek.

Rožnov pod Radhoštěm: Obšívač (Camfrla) – Žitník, Slovák, Konvičný, Pavel Barabáš, Petr Burýšek, Chmelař, Pícha, Krhut, Kostelecký, Vladislav Kittel, Adam Burýšek, Štůsek, Prašivka, Smékal.

PROTI FAVORIZOVANÉMU KLADNU VALAŠI POSTAVÍ TAKTIKU NA POZORNÉM BRÁNĚNÍ

Další důležitý zápas čeká Rožnov pod Radhoštěm na začátku víkendu. Valaši V pátek 24. ledna Valaši vyzvou ve sportovní hale střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Kladno. Utkání začíná v atraktivním večerním čase ve 20 hodin.

,,Kladno je tým se superligovými ambicemi. Středočeši už si v minulosti elitní českou soutěž zahráli a rádi by se do ní vrátili. Před letošní sezonou vedení kladenského klubu pro to udělalo důležitý krok, když angažovalo jednoho z nejúspěšnějších trenérů v Česku Jana Pazderu. Ten před tím několik let vedl hvězdami nabité mužstvo Mladé Boleslavi. Jeden z nejlepších týmů první ligy posílil také soupisku. A to i o hráče ze zahraničí,“ představil sobotního soupeře sekretář Rožnova pod Radhoštěm Zbyněk Macura.

Kladenský tým mívá ve většině zápasů hru postavenou na útočném florbalu. Na ofenzívu určitě vsadí i na Valašsku.

,,My proto budeme poctivě bránit, blokovat střely Středočechů a hlavně hrozit z rychlých protiútoků,“ plánuje očekávanou taktiku proti velkému favoritovi domácí kouč Miroslav Kasl.

Rožnovský tým o víkendu odehraje ještě jedno utkání. V neděli 26. ledna se od 18 hodin představí v Jaroměři.