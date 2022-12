Utkání neuniklo ani fotoreportéru Deníku Mojmíru Zapletalovi. ,,První třetinu jsme odehráli podle plánu. Vytvořili jsme si v ní potřebný náskok, abychom ve zbytku střetnutí mohli do zápasu zapojit hráče, kteří toho v tomto období moc nenatrénovali, nebo trénují jinde,“ upřesnil zkušený trenér vedoucího celku.

„A to jsme se v první dvacetiminutovce nechali trochu uspat. Když Vsetín ve druhé části změnil rytmus hry, tak jsme ho skoro nechytili. Valaši korigovali stav na 8:5. V závěrečném dějství jsme ale opět gólově odskočili na 13:5 a potom už se utkání jenom dohrávalo,“ dodal spokojený Blažek.

Vsetín po utkání uznal sílu soupeře. „,Domácí ukázali, proč zaslouženě vedou tabulku. My jsme si do Zlína přijeli zahrát florbal a užít si zápas. Nedařil se nám vstup do třetin a neproměňovali jsme šance. Zlín tvrdě trestal každou naši chybu,“ konstatoval po derby vsetínský trenér Michal Kvapil, jehož výběru po víkendu náleží 9. příčka.

Bodoval také nováček soutěže tým FBC Slovácko, který vyhrál v Orlové 9:6 a je aktuálně sedmý. ,,Vyrovnaný souboj rozhodla první třetina. Po celý průběh utkání ale naše družstvo dodržovalo taktické pokyny. Je vidět, že se s přibývajícími duely v soutěži zlepšujeme,“ chválil svůj celek první muž lavičky Slovácka Jiří Provazník.

Nedařilo se naopak Hluku. Celek z Uherskohradišťska prohrál ve Šternberku 3:8 a klesl na osmou příčku tabulky divize E. ,,Podali jsme katastrofální výkon. Náš přístup k zápasu byl od začátku do konce na úrovní Zlínské ligy. V utkání jsme prohrávali většinu osobních soubojů. Šternberk s vynikajícím Wellartem v bráně měl podstatně větší chuť v duelu uspět,“ zlobil se po souboji na severu Moravy hrající trenér Hlučanů Pavel Rochovanský.

VÝSLEDKY DIVIZE MUŽŮ – SKUPINA E (11. kolo):

ZLÍN LIONS – FLORBAL VSETÍN 13:6 (5:1, 3:3, 5:2)

Branky: Haša 3, Jiříček 2, Ondroušek 2, Vodica 2, Chalabala, Javořík, Baroň, Kresa – Malý 2, Zajíc 2, Březík, Knebl. Zlín: Bartík, Šauer – Kresa, Kořének, Vojtěch Blažek, Horník, Vondřejc, Holiš, Vodica, Malošík, Vladimír Blažek ml., Chalabala, Javořík, Hájek, Ondroušek, Haša, Baroň, Jiříček, Žáček. Trenéři: Vladimír Blažek st., Miroslav Kořének.Vsetín: Chovanec, Tománek – Jiří Vaculík, Březík, Studeník, Vichtora, Adámek, Polách, Zajíc, Filip Vaculík, Žůrek, Sicha, Malý, Seevald, Horák, Knebl. Trenér: Michal Kvapil. Vedoucí mužstva: Patrik Seevald.

1. FBK EAGLES ORLOVÁ – FBC SLOVÁCKO 6:9 (2:4, 1:1, 3:4)

Branky FBC Slovácko: Chromek 4, Hadaš 2, Řihák, Marek Janča, Zatloukal. FBC Slovácko: Doležal – Nevařil, Ides, Otépka, Janča, Blizňák, Bistrý, Chromek, Zatloukal, Hadaš, Řihák. Trenér: Jiří Provazník, Vedoucí mužstva: Jiří Chromek.

FBC ŠTERNBERK – SPARTAK HLUK 8:3 (3:1, 3:1, 2:1)

Branky Hluku: Konstant, Bobáčik, Šimíček. Hluk: Tichopádek – Rochovanský, Bobáčik, Hubáček, Graclík, Konstant, Juračka, Bartoš, Tomáš Tuhý, Šimíček, Zálešák, Frank, Kundrata, Šubík. Hrající trenér: Pavel Rochovanský.

Lubomír Hotař