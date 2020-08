Ve florbalovém Poháru České pojišťovny bude bojovat sedm mužstev ze Zlínského kraje

,,Letošní český florbalový pohár mužů má dvě úrovně. Vrcholová část, v níž bude hrát 21 týmů ze Superligy a 1. ligy, proběhne ve čtyřech skupinách po čtyřech celcích a jedné skupině s pěti týmy. Ty odehrají jednokolový hrací systém každý s každým. Dva nejlepší celky s každé skupiny postoupí do osmifinále. O postupujících bude jasno už na konci srpna. Do národního poháru se však mohly přihlásit i ostatní české mužské kolektivy. Dalších 90 mužstev je rozdělených do 18 základních skupin, které tento víkend v sobotu 22. srpna a neděli 23. srpna odehrají 1. kolo. V osmifinále se pak vrcholová a otevřená část Českého poháru propojí,“ vysvětluje kritéria sekretář Spartaku Hluk Pavel Rochovanský.

Ze Zlínského kraje se letos do Poháru České pojišťovny zapojí 7 mužstev. Otrokovičtí Panteří budou bojovat ve vrcholové části. V otevřené části se představí Rožnov pod Radhoštěm, Hluk, Vsetín, Počenice, Valašské Meziříčí a tým FBC Slovácko.

Největší naději na dosažení co nejlepšího výsledku mají Otrokovice a florbaloví Sršni z Rožnova pod Radhoštěm. Ovšem ani Hluk a Vsetín nejsou bez šance na postup minimálně mezi dvaatřicet nejlepších kolektivů.

Český pohár se bude o tomto víkendu hrát i ve Zlínském kraji. 1. kolo skupiny P se odehraje ve sportovní hale Širůch ve Starém Městě. Skupina Q se bude hrát ve sportovní hale Jokra Hall v Rožnově pod Radhoštěm.

TERMÍNY POHÁRU ČESKÉ POJIŠŤOVNY MUŽŮ 2020 – 2021:

Vrcholová část: 1. srpna – 31. srpna 2020.

1. kolo: 22. srpna a 23. srpna 2020.

2. kolo: 29. srpna a 30. srpna 2020.

3. kolo: 5. září a 6. září 2020.

4. kolo: 11. září – 28. září 2020.

5. kolo: 3. října – 28. října 2020.

Osmifinále: 11. listopadu 2020.

Čtvrtfinále: 25. listopadu 2020.

Semifinále: 16. prosince 2020.

Finále: 19. ledna 2021.

PROGRAM 1. KOLA POHÁRU ČESKÉ POJIŠŤOVNY MUŽŮ 2020 – 2021:

TURNAJ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM:

Sobota 22. srpna:

Frýdek-Místek – Přerov (11.30), Rožnov pod Radhoštěm – Olomouc (13), Lipník nad Bečvou – Frýdek-Místek (14.30), Rožnov pod Radhoštěm – Přerov (16), Olomouc – Lipník nad Bečvou (17.30).

Neděle 23. srpna:

Rožnov pod Radhoštěm – Frýdek-Místek (11), Přerov – Lipník nad Bečvou (12.30), Frýdek-Místek – Olomouc (14), Rožnov pod Radhoštěm – Lipník nad Bečvou (15.30), Olomouc – Přerov (17).

TURNAJ VE STARÉM MĚSTĚ:

Sobota 22. srpna:

F.A.T.R. – Blansko (13:30), Hluk – Počenice (15), FBC Slovácko – F.A.T.R. (16:30), Blansko – Hluk (18), Počenice – FBC Slovácko (19:30).

Neděle 23. srpna:

Hluk – F.A.T.R. (9), Blansko – FBC Slovácko (10:30), F.A.T.R. – Počenice (12), FBC Slovácko – Hluk (13:30), Počenice – Blansko (15).