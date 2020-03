Rožnovská opora v brance Marek Obšivač věří, že Sršni sérii zvládnou, i když ji nebudou začínat doma.

„Po dlouhé době jsme odehráli zápas v takřka kompletní sestavě a bylo to hodně znát. Až na pár minut jsme podali koncentrovaný a poctivý výkon. Věděli jsme, že soupeř bude hrozit z brejků a dlouhých míčů, které jsme si pohlídali. V tomto zápase byla hodně produktivní dvojice Krhut-Viktořík, která pobrala dohromady 9 kanadských bodů, a všichni věříme, že na jejich spolupráci budeme moct stavět i v dalších bojích,“ hodnotí poslední zápas základní části Rožnova Marek Obšivač.

Rožnov skončil v základní části první ligy na předposledním 13. místě.

„Bylo to jako na houpačce, dokázali jsme porazit ex-superligové Znojmo, našlapaný Chomutov, s druhým ex-superligovým týmem Bulldogs Brno prohrát těsně 2:3 a pak přijdou venkovní zápasy a velmi vysoké prohry. Dokonce v řadě venkovních zápasů musel nastoupit i trenér Mira Kasl. Celkově si myslím, že pro mladé hráče to byla velká škola a spoustu se toho během sezóny naučili a teď to v nejdůležitější části sezóny zužitkují,“ hodnotí Obšivač 26 zápasů základní části.

Obšivač věří v pokoření Havířova a záchranu v první lize.

„Většina týmu si podle mě Slovan přála, tak jako já. Druhou variantou byli Gullivers Brno, proti kterým se nám poslední dobou nedaří a jejich styl hry nám také nevyhovuje. Venku jsme se Slovanem prohráli pouze o gól a doma tuším o 2, takže oba zápasy byly dost vyrovnané a navíc jsme nehráli ani v jednom v plné sestavě. Věřím, že pokud se sejdeme ve stejné sestavě, jako v posledním zápase základní části, tak máme na to tu sérii vyhrát,“ burcuje brankářské opora Rožnova.

„Určitě hrát ze zabezpečené a kvalitní obrany. Vyvarovat se co nejvíce individuálním chybám. A hlavně dát v každém zápase o gól víc než soupeř,“ zná recept na úspěch Obšivač.

Rožnov nebude mít výhodu případného rozhodujícího utkání doma.

„Osobně si myslím, že je to jedno. Pokud budeme chtít postoupit, musíme je porazit jak doma, tak venku,“ dodává Marek Obšivač.