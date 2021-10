V domácím prostředí ale tak často napínají nervy domácích fandů, kteří je chodí věrně povzbuzovat. Jediný, kdo dostal v domácí Hornets aréně gólový výprask, byl favorit z Troopers, ostatní soupeři zde podlehli velmi těsně. S Aligátory Valašské Klobouky Sršni necelou minutu před koncem vedli o tři branky, ale nakonec se o výsledek strachovali do posledních sekund, když měli v poslední minutě drobný herní výpadek. Zápas nakonec zvládli a znovu se posunuli na čelo tabulky, ovšem Troopers mají o odehraný zápas méně.

„K vidění bylo dobré utkání pro fanoušky. Řekl bych reklama na florbal. Jsem rád, že kluci věří tomu, co se snažíme hrát a dáváme z toho branky. Soupeř hrál dobře, museli jsme ze sebe vydat to nejlepší a většině kluků se to povedlo. Takové zápasy nás posunou dál. Díky soupeři za toto utkání. A taky děkujeme divákům,“ zhodnotil další úspěch Rožnova p. R. hrající asistent Rožnova Pavel Barabáš.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 8:7 (2:1,3:3,3:3)

Branky a asistence Rožnova: 7. Kittel (Najvar), 19. Barabáš (Barabáš), 24. Kittel (Chmelař), 27. Kittel (Viktořík), 39. Najvar (Kittel), 52. Pícha (Barabáš), 58. Plandor (Barabáš), 59. Viktořík (Najvar).