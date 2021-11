„Utkání jako na houpačce. Přijeli jsme pouze s minimem hráčů, především bez zkušeností a i úvod tomu odpovídal. Během prvních několika málo minut jsme domácím nabídli několik fatálních chyb, ale nakonec jsme zápas díky naší bojovnosti a dravosti mládí vyhráli. Děkuji soupeřům, rozhodčím i divákům,“ řekl k utkání nejzkušenější hráč Rožnova Stanislav Barabáš.

Osm výher a dvě porážky, to je letošní bilance Valachů v Národní lize, která jim přináší postavení mezi nejlepšími týmy ligy. A před sebou mají ještě sérii tří venkovních utkání, kdy hned to příští bude nejdelším výjezdem v rámci letošní základní části ligové sezóny. Pojedou do téměř tři sta kilometrů vzdáleného Pelhřimova, města s vyhlášeným Muzeem rekordů a kuriozit. Rožnované se s „Pejrem“ potkávají nepravidelně několik sezón, ať už v rámci 1. ligy, či ligy Národní. Vzpomínky na Pelhřimov nejsou vždy šťastné, ale Sršni si na něj vždy věřili, přestože v domácím prostředí hráči Pelhřimova byli velmi nepříjemní, s defenzívním stylem hry a velmi efektivními brejky.

Branky a asistence Rožnova: 8. Plandor, 11. Kloss (Prašivka), 27. Burýšek (Najvar), 28. Najvar (Šimek), 43. Burýšek (Najvar), 46. Prašivka (Najvar), 53. Plandor, 55. Smékal (Štůsek), 58. Smékal (Štůsek), 60. Plandor (Barabáš).