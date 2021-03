V židenickém družstvu se představily bývalé Broďanky forvardka Barbora Sedláčková, skvěle fyzicky vybavená pohyblivá obránkyně Kamila Pravcová a další opora zadních řad obránkyně se skvělým přehledem Martina Indrová. V duelu se ještě představila bývalá vsetínská kanonýrka technická Eva Urbášková. A to kvůli zranění třísel Vítkovicím ještě chyběla rodačka z Holešova česká reprezentantka brankářka Nikola Příleská.

V zajímavém souboji hosté největšímu aspirantovi na zisk letošního titulu vzdorovali, z výhry 4:0 se však nakonec radovaly favorizované Vítkovice.

V utkání po jedné brance vstřelily Sára Seevaldová a Barbora Husková.

,,Byl to velmi těžký zápas. To jsme však čekaly, protože houževnaté Židenice jsou pro nás vždy hodně nepříjemným soupeřem,“ tvrdí vítkovická útočnice Barbora Husková.

,,V první polovině utkání nám ale chyběla energie v osobních soubojích a chuť tlačit se do koncovky. Naštěstí jsme se s přibývajícími minutami zvedly a dokázaly jsme vstřelit góly. Židenice si ovšem také vypracovaly nebezpečné šance. Podržela nás však gólmanka Karasová. Duel jsme tak dotáhly do vítězného konce,“ konstatovala spokojená Husková.

Brňanky na ploše silných soupeřek podaly důstojný výkon.

,,Do zápasu jsme určitě nešly s tím, že ho chceme pouze odehrát a nic z něho nevytěžit. Vítkovice jsou sice suverénem extraligy, jejich roli jsme jim však chtěly ztížit a na ploše velkého favorita jsme myslely i na zisk alespoň jednoho bodu,“ přiznala židenická forvardka Barbora Sedláčková.

Taktiku měli hosté postavenou na precizní obraně. K tomu je donutila skutečnost, že Severomoravanky v dosavadních 17 extraligových zápasech neztratily ani bod a vstřelily v nich už 159 branek.

,,Trenér Čížek nás však nabádal, ať se nedíváme, kdo proti nám hraje a ať hrajeme v klidu,“ prozradila Sedláčková.

Úvod střetnutí se Židenicím povedl. Hned na začátku utkání se Brňanky dostaly do velké šance a polovinu první třetiny držely bezbrankový stav. Ještě v šestatřicáté minutě prohrávaly pouze dvoubrankovým rozdílem. To jim pořád dávalo šanci na obrat ve skóre. V koncovce se ovšem až do konce duelu neprosadily. Proto v zápase neuspěly.

,,V obranné fázi jsme hrály dobře. Výborně nám zachytala mladá brankářka Večeřová. Pozitivem je také skutečnost, že jsme celý zápas odehrály na tři lajny. O to víc mě mrzí, že jsme neproměňovaly šance. Výsledek s hlavním aspirantem na titul mohl být ještě příznivější,“ litovala špatné koncovky Barbora Sedláčková,

která se v utkání ocitla v několika šancích. Ale ani ona nedokázala vstřelit gól.

Její Židenice prožívají sezonu plnou zvratů.

,,Nejprve nám trenérka Prouzová oznámila konec působení u družstva. Poté nás čekala kvůli Covidu – 19 téměř tříměsíční nucená pauza a potom jsme si musely zvyknout na nový realizační tým. Nicméně předsezonní cíl máme pořád stejný. Postoupit do play off a pokud možno vyrovnat, nebo ještě lépe překonat zisk 5. místa z loňské sezony,“ plánuje Barbora Sedláčková.