Rožnov je po polovině základní části na třináctém místě. Získal šest bodů a má jeden bod náskoku na poslední Petrovice. Rožnov porazil doma Jaroměř 8:7 po prodloužení, mezitím sice utržil vysokou porážku v Chomutově 3:19, ale porazil doma České Budějovice 4:3.

„Kluci odehráli doma zápasy, v kterých až na Ústí nad Labem dokázali bodovat, byť skončily o jednu branku. Co mě však těší je fakt, že přestože se na venkovních zápasech nedaří a mnohdy musí kluci skousnout i krutou porážku, tak v domácím prostředí nezaostáváme a soupeři cítí, že jim tu v žádném případě nebudeme dávat body zadarmo. Z tohoto utkání mě velmi potěšilo, že náš tým nestojí na jediném střelci, ale že už máme více „zakončovatelů“ a to je pro týmový úspěch velmi důležité. Ještě větší radost mám z týmového duchu na střídačce. Možná se zdálo, že ze začátku to na střídačce „nežilo“, ale od druhé části bylo vidět, že střídačka je „v laufu“, a to pak se výkon ještě znásobí na hřišti, zvláště když i domácí fanoušci a diváci tým ženou dopředu.

Nechci jmenovat jednotlivce a stálice rožnovské sestavy, bez nich by to ani nešlo, ale jedno jméno zmíním – Jakub Zdražil. Je u nás na střídavý start z Otrokovic a líbí se mi jeho přístup, kdy je mimo hřiště skromný a přátelský, ale na hřišti se z něj stává dravec a výkon proti Budějovicím byl zatím to nejlepší, co jsem od něj viděl. Po právu byl nejlepším hráčem utkání, ve kterém celý rožnovský tým podal týmový výkon a jako tým i po zásluze vyhrál,“ zhodnotil první polovinu základní části prvoligových Sršňů člen vedení rožnovského klubu Zbyněk Macura.