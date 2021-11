Sérii pěti zápasů venku zahájili druholigové florbalisté Rožnova vítězstvím nad týmem MVIL Ostrava. Hrající asistent trenéra Pavel Barabáš tak příkladně oslavil narození potomka.

Florbalisté Rožnova pod Radhoštěm zahájili venkovní trip výhrou! | Foto: se svolením klubu

V nelehké pozici odjížděli Valaši do Ostravy k utkání se Slezany z MVILu, neboť z venkovních zápasů měli dosud jedno vítězství po prodloužení a dvě porážky. A ani poslední domácí vystoupení nebylo to z nejpřesvědčivějších, když se štěstím Sršni porazili doma Vikingy z Kopřivnice, když obraceli průběhu utkání z 0:3 na konečných 5:4. Na co se však Rožnované mohou spolehnout, tak to je soudržný kolektiv, který jim zajistil již nejedno celkové vítězství v Národní lize. V podobném duchu vypadal i výkon na MVILu, jehož výsledkem byl vítězství Sršňů o tři branky.