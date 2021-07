Trenér anglických fotbalistů Gareth Southgate vzal na sebe plnou zodpovědnost za neúspěšný penaltový rozstřel ve finále mistrovství Evropy s Itálií. "Three Lions" prohráli na pokutové kopy 2:3 a po neúspěšných pokusech Marcuse Rashforda, Jadona Sancha a Bukaya Saky přišli o možnost získat první evropský titul v historii. V normální hrací době i po prodloužení skončil duel 1:1.

Trenér anglické fotbalové reprezentace Gareth Southgate s hráči po prohraném finále ME s Itálií. | Foto: ČTK

"Jde to zcela za mnou. Rozhodl jsem se nasadit tyhle střelce na základě jejich výkonů na tréninku. Nikdo v tom není sám. Vyhrávali jsme dohromady jako tým a dohromady teď musíme přijmout i tento výsledek. Co se ale týče penalt, bylo to rozhodnutí, které jde za mnou," uvedl pro BBC Southgate.