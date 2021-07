Fanoušek o duelu v Budapešti: Největší zážitek! Postup a úchvatná atmosféra

Stačila jedna cesta do Budapešti a mají zážitek na celý život. Fotbaloví fanoušci Jan a Dominik Zahnašovi se vydali do Maďarska podpořit národní tým, v úchvatné Puskás aréně si stejně jako stovky dalších Čechů vychutnali nejen parádní atmosféru, ale i především výhru Šilhavého týmu nad Holandskem 2:0 a postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy.

Bratři Jan a Dominik Zahnašovi navštívili nedělní duel v Budapešti, kde čeští fotbalisté porazili Holandsko 2:0. | Foto: se souhlasem Dominika Zahnaše

„Byl to můj největší sportovní zážitek,“ vyznává se třicetiletý Jan Zahnaš. „I když na pár zápasech v Evropě už jsem byl, utkání EURO jsem navštívil vůbec poprvé. Nedělní duel jsem si skvěle užil. Bylo super po dlouhé době vidět plný stadion. Je to jiné, než když na jaře bylo sto lidí na Letné,“ přidává. Malenovický rodák je velkým sportovním nadšencem. Dlouhé roky navštěvuje zápasy ševců, s Fastavem jezdí i ven. Foťák vždycky bere s sebou. Nenavštěvuje však jenom zápasy FORTUNA:LIGY, ale mládeže a nižších soutěží. Je prostě všude. A když měl možnost, odjel do Budapešti. „Byli jsme čtyři. Já, brácha, trenér Malenovic Luděk Hynčica a jeho syn Tomáš,“ informuje. Za vstupenku každý z nich zaplatil osmnáct set korun. Ještě ve Zlíně absolvovali povinný test na covid-19 a v neděli před jedenáctou dopoledne se z Baťova města vydali do Budapešti. Do maďarské metropole dorazili o půl třetí. „Cesta byla pohodová, bez komplikací,“ hlásí. Ševci mají nového generálního partnera. Ročně obdrží pět milionů korun Přečíst článek › Na prohlídku města ale čas neměli. „Jeli jsme na fotbal, ne na památky,“ připomíná s úsměvem. Před utkáním museli předložit negativní test a legitimovat se. Až když obdrželi speciální náramek, mohli na stadion. V Puskás aréně potkali spoustu známých, dali si pár piv. „Čepovali Heineken, stál asi osmdesát korun. Nebyl úplně špatný, ale české pivo to není,“ říká Zahnaš. Jinak stadion je naprosto uchvátil. Líbila se jim i sousední moderní hokejová aréna. „Byl nádherný. Přál bych si, aby i u nás jednou podobná aréna taky vyrostla,“ pronesl. Puskás aréna mohla být díky volnějším opatřením proti koronaviru jako jediná z 11 hostitelských stadionů Eura zcela zaplněná. Do hlediště dorazilo i sedm tisíc českých fanoušků, kteří byli z obou táborů slyšet více. Čtyřčlenné partě ze Zlínska ani nevadilo, že měli lístky za jednou z branek a ne do sektoru českých fanoušků. „Byli jsme ve třetím patře. Výhled byl pěkný,“ ocenil. I když obě branky padly na protější straně, radost byla velká. „Konečně jsem se dočkal, aby můj tým vstřelil nějaký gól a vyhrál,“ zářil. Při návštěvě utkání oblíbeného Manchesteru United se toho nedočkal. V prvním případě Rudí ďáblové hráli se Southamptonem bez branek, ve druhém duelu, který Jan Zahnaš osobně navštívil, padli s Bayernem Mnichov 0:2. Nyní si mohl vychutnat vstřelené góly i sladký triumf. „Klukům jsem to moc přál. Byl jsem ně opravdu hrdý. Hlavně mám velkou radost z toho, že v kádru jsou i dva lidé, ke kterým mám blízko. Ondra Čelůstka i asistent Jirka Chytrý vyšli do světa právě ze Zlína. Právě jejich úspěch mě hřeje u srdíčka nejvíc,“ vyznává se. Cestou k autu pak přijímal gratulace od zklamaných holandských fanoušků. „To jsem vůbec nečekal,“ kroutil hlavou. „Jejich přístup mě mile překvapil. Všichni nám férově podali ruce, přáli úspěch. Taky jsme se s nimi fotili,“ přidal. Podobně se chovali i domácí Maďaři. Na nedělní velký úspěch českého fotbalu bude stejně jako mladší sourozenec dlouho vzpomínat. Bykhovskyi by si přál finále Ukrajina – Česko. Vodka není až tak populární, říká Přečíst článek › Zatímco starší Jan už viděl národní tým poněkolikáté v akci, Dominik byl na utkání české reprezentace vůbec poprvé. Své cesty do Maďarska ale rozhodně nelituje. „Byl to hlavně díky neopakovatelné atmosféře a postupu našeho týmu fakt zážitek,“ říká jeden z členů marketingového týmu zlínského Fastavu. „Tím, že se vyhrálo, bylo to úplně super. Lidé si úspěch po zápase užívali. I Maďaři nám postup hodně přáli,“ všiml si. Výsledek 2:0 překvapil snad všechny přítomné. Šilhavého parta využily přesilovku po vyloučení Matthijse de Ligta . Skóre v 68. minutě otevřel hlavou Tomáš Holeš a po jeho akci poté přidal pojistku v 80. minutě Patrik Schick, který se trefil už počtvrté na turnaji. „Holeš byl naším nejlepším hráčem. Byl to on, kdo zápas rozhodl,“ ví taky Dominik Zahnaš. Ve čtvrtfinále svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nastoupí v sobotu v Baku proti Dánsku. Český tým si zahrál ve vyřazovací fázi velkého turnaje po devíti letech a v play off zvítězil poprvé od roku 2004, kdy došel v Portugalsku až do semifinále. Maximem reprezentace od rozdělení federace je stříbro z roku 1996. Čtvrtfinále si Češi zahráli i v roce 2012, tehdy ale postoupilo do vyřazovací části jen osm celků. Nejen výprava ze Zlínska, která domů z Maďarska dorazila ve dvě ráno, věří, že cesta českých fotbalistů ještě nekončí.