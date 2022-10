Energetické firmy tlačí na zvýšení měsíčních záloh. Mnoha lidem se to nevyplatí

Do schránek mnoha domácností v posledních týdnech opět začaly chodit nepříjemné dopisy. Někteří dodavatelé energií se v nich od svých klientů dožadují razantního zvýšení měsíčních záloh. To se lidem nelíbí a na takové počínání si stěžují Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ). Zvýšení záloh by podle odborníků mělo být „uměřené“. Spíše ho doporučují chudším zákazníkům, aby se vyhnuli riziku obrovských nedoplatků. Střední a vyšší třída by ale velkým zvýšením záloh zbytečně sponzorovala energetické firmy.

Dodavatelé se snaží zákazníkům navyšovat zálohy. Můžete se ale bránit. | Foto: Shutterstock