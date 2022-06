„DB Netz nám odebrala kapacitu bez náhrady. Musíme tak jezdit přes Pasov,“ řekl předseda Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD a jednatel Metrans Rail Martin Hořínek.

Cestu přes Rakousko a Německo nákladní dopravci volí i přesto, že je to výrazně dále než přes Polsko a Ostravu. U západních a jižních sousedů jsou totiž menší poplatky za použití dráhy. Přesto se omezení v Labském údolí dopravců dotkne. „Stoupnou nám náklady, jejichž zvýšení nemusí klienti vždy akceptovat. V takových případech je pak musíme zaplatit ze svého,“ dodal šéf Metransu.

Cesta jako do Bradavic. Nejkrásnější železniční tratě nabízí dechberoucí výhledy

Nákladní dopravci se snažili prosadit, aby měli přednost před osobní dopravou. To se jim nepodařilo, ale i přesto zasáhne výluka v Německu i osobní vlaky. Největším problémem to bude pro obyvatele západní části Šluknovska. Pro ně je nejrychlejší přímou cestou veřejnou dopravou právě vlak přes Bad Schandau.

Komplikací bude především to, že v různé dny budou osobní vlaky jezdit různě. Například osobní vlak jedoucí ve 14.41 z Bad Schandau pojede ve středu a v sobotu až z Dolního Žlebu, vlak jedoucí ve 14.46 z Děčína bude končit v Dolním Žlebu. Od 27. června bude navíc každé pondělí zastaven provoz mezi Bad Schandau a Dolním Žlebem od 8.50 do 16.40 hodin.

Místo vlaků autobusy

Další zkrácení vlaků jen do Dolního Žlebu pak přijde na podzim. Místo vlaků pak budou jezdit autobusy. To platí i pro některé vlaky EC: ve směru na Berlín skončí v Děčíně, ve směru z Berlína zastaví v Drážďanech. Pak je nahradí autobusy. Děčín tak přijde o přímé spojení s hlavním saským městem.

Výluky v Bad Schandau znamenají komplikace také pro cestovní ruch. Ani letos totiž nebudou jezdit vlaky po Dráze národního parku bez problémů. V letní sezoně přitom bývají spoje mezi Děčínem, Bad Schandau, Saským Švýcarskem a Dolní Poustevnou velmi slušně zaplněné. „Snažíme se dostat návštěvníky regionu do veřejné dopravy, podobné situace nám to moc neulehčují. Pro osobní a turistickou dopravu je to katastrofa,“ je přesvědčen ředitel destinační agentury České Švýcarsko Jan Šmíd.

PŘEHLEDNĚ: Po Německu za devět euro. Jak funguje jízdenka, kterou využijí i Češi

Agentura dlouhodobě lobbuje za kvalitnější dopravu, v poslední době se jí například podařilo prosadit začleněné přívozu mezi Schönou a Hřenskem do systému krajské integrované dopravy. „Moc si neumím představit, že dostaneme lidi do náhradní autobusové dopravy, přeci jen vlaky jsou mnohem oblíbenější,“ doplnil Jan Šmíd.