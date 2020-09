ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Nástup do lavic čeká také na žáky základní i střední odborné školy a gymnázia EDUCAnet na Chodově. Hned u vstupu do budovy je pro všechny příchozí připravena dezinfekce rukou. Valná většina z nich totiž přijíždí do školy v Roztylské ulici hromadnou dopravou. Gely s vůní ovoce jsou nachystané rovněž před každou třídou.



„Na jejich používání dohlídne posílený dozor. Děti v první, druhé či třetí třídě nemají návyky mýt si ruce. Musíme jim to stále připomínat,“ vysvětluje ředitel gymnázia Jakub Pour. Jednotlivé třídy budou oddělené tak, aby se děti mezi sebou co nejméně potkávaly. Upravený rozvrh zabrání i setkávání ve školní jídelně.

„Naše škola je uzpůsobená tak, že umožňuje dělení po patrech. A nic není stoprocentní. Když dětem zakážete styk s kamarády z jiných tříd, budou se ptát, co se děje. Je zapotřebí jim vše důkladně vysvětlovat,“ říká Pour.

Nakažené dítě nasadí roušku a bude odvedeno pryč

Pro případ, že se v budově objeví podezření na nákazu covid-19 existují jasná pravidla. Dotyčná osoba si musí okamžitě nasadit roušku a bude odvedena do oddělené místnosti se samostatnými záchody. „Tam dítěti změříme teplotu, což bude rozhodující údaj. Na vyšetření si jej odvezou rodiče. Do jejich příjezdu si ho vezme na starost asistent pedagoga,“ přibližuje postup Pour s dovětkem, že zásadní je o situaci průběžně informovat všechny rodiče tak, aby nikdo nepropadal panice.

Pokud se nemoc potvrdí, určuje další postup hygienická stanice. Záleží pak na ní, zda pošle do karantény celou třídu, nebo jen některé žáky. Jak říká manuál ministerstva školství, v případě, že bude více jak polovina žáků nemocných či v karanténě, musí škola zajistit online výuku. „Už to umíme z loňska. Ve třídě zapneme kamery a ty děti, které tam nebudou, se připojí přes program Hangouts Meet,“ popisuje Pour.



Třeba v gymnáziu Na Zatlance nechtějí zahajovat školní rok hned tvrdými hygienickými opatřeními. První ročníky dokonce pošlou do adaptačního kurzu. Dezinfekci bude však také u nich nutné použít při vstupu do budovy a do počítačové učebny. „Žádnou hlídku před školou mít nebudeme. Určitě chceme uvnitř omezit pohyb rodičů či návštěv,“ líčí zástupce ředitele gymnázia Radek Bílý. „Žáci i učitelé, kteří trpí chronickým kašlem, budou muset přinést potvrzení od lékařského specialisty,“ dodává.