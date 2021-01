Léto roku 2017 obrátilo život vysokoškolákovi Ondřejovi a jeho rodině vzhůru nohama. Řidička automobilu nedala mladíkovi na motorce přednost, Ondřej při ní utrpěl vážná zranění. Půl roku byl v kómatu, měl zlomená obě předloktí a čelist. Kvůli otoku mozku nevidí na levé oko a ztratil řeč. „Syn strávil rok na lůžku a v nemocnicích. Po jeho propuštění do domácí péče jsme pořídili speciální kompenzační a rehabilitační pomůcky, aby mohl cvičit,“ popsala jeho maminka.

Mladý muž se musel postupně vše naučit znovu, a to jak čtení, psaní či chození. A právě s chůzí mu pomohla přelomová operace Achillovy šlachy loni na podzim, po které ale musely následovat intenzivní rehabilitace. „Na neurorehabilitační kliniku Axon v Praze jsem narazila díky reportáži v televizi, kde mě zaujal právě Lokomat. Bylo mi jasné, že přesně tohle by Ondrovi mohlo pomoct. On má problém s pravou stranou těla, kterou má částečně ochrnutou, nohu i ruku. Není proto během chůze moc stabilní a bojí se,“ popsala matka mladého muže.

Po čtyřech týdnech intenzivního cvičení se dostavily první výsledky. Ondřej lépe ovládá svaly na pravé noze a během nácviku chůze je jistější. Když necvičí na klinice, pilně trénuje chůzi i doma. „Mozek už dostal nějaké informace o tom, jak pohyb vykonávat správně, a teď si tu znalost musí opakováním ukotvit,“ dodala maminka. Díky ergoterapii mladík lépe ovládá pravou ruku, na kterou mu ergoterapeutka nechala vyrobit speciální ortézu. Prsty tak nemá zkroucené, ale volné a připravené trénovat pohyb.

Nákladné rehabilitace

Zdroj: AxonJenže nákladné rehabilitace buď pojišťovny nehradí vůbec, nebo jen malý zlomek. Nadační fond kliniky proto založil sbírku na internetovém portále Donio.cz a během jedenácti dnů se podařilo částku přesahující 300 tisíc korun vybrat. „Je pro mě až neuvěřitelné, jak lidé i v současné nelehké době myslí i na ostatní. Nevěřila jsem vlastním očím, když po zveřejnění Ondrova příběhu začala částka přibývat,“ netajila nadšení Ondřejova matka s tím, že syn se na další cvičení těší.

Ne všichni pacienti mají to štěstí jako Ondřej Zelenka. Příkladem může být malá Natálka z obce Noviny pod Ralskem na Českolipsku, která má kvůli přidušení během porodu problémy s chůzí. Pomáhají jí terapie, které ale představují finanční zátěž pro rodinu. Na dvě se složilo blízké okolí. Během krátké doby se dívka díky neurorehabilitacím rozmluvila a posílila horní i dolní končetiny, dokáže si například obléknout tričko. „Naším snem je Natálčina samostatná chůze,“ podotkla její maminka. Ta stále čeká, až se podaří sbírku úspěšně naplnit.

Nadační fond Axon proto spustil iniciativu #AXONpomaha a vybraným pacientům zaplatí odborné služby celkem za 20 milionů korun. „Léčba poškození mozku na všech úrovních centrální nervové soustavy je náročná finančně i psychicky, pacienty i jejich blízké neustále provází nejistota a obavy o budoucnost. Proto jsme se rozhodli poskytnout jak naši odbornou, tak i finanční pomoc těm, kteří na léčbu nemají dostatek vlastních prostředků,“ uvedla zakladatelka a odborná garantka sítě klinik Axon a primářka Jarmila Zipserová.