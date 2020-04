Navíc jsou velmi lehké a jednoduché. A také levné – materiál na jednu ochrannou pomůcku vyjde na tři koruny padesát haléřů bez DPH. Zdravotníci a další uživatelé je dostávají v podobě malého pohotovostního balíčku.

„Za vším stojí žena. Manželka pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici a říkala, že mají nedostatek ochranných prostředků. Tak jsme si se synem Matějem sedli a vyrobili několik variant jednorázových štítů. Hlavními kritérii byly ekonomická varianta, rychlá výroba a maximální ochrana. Štíty musely být i lehké a pohodlné. Výsledek jsme pak předali ke schválení epidemioložce Šárce Videngortové z novoměstské nemocnice,“ popsal vznik unikátních ochranných pomůcek duchovní otec myšlenky Leoš Škorpík z Řečice.

„Děvčata, která se pustila do šití roušek, mají náš obrovský obdiv. My jsme se zase vrhli na štíty,“ dodal.

Iniciativy se chopily sportovní skupiny Cross biathlon Mexico s Czech swim biathlonem a parta lidí z obce Dlouhé. Přidala se i Radešínská Svratka. Výroba štítů se záhy přesunula do obce Dlouhé, do zrekonstruované budovy bývalé základní školy. „Štíty prošly modernizací, už na ně nepotřebujeme tolik sponek, jako na začátku. Jde to teď docela rychle, za dvě hodiny jsme jich stihli asi tisícovku,“ řekla koordinátorka výroby a současně místostarostka Dlouhého Pavlína Tulisová.

Materiál na ochranné pomůcky si nadšenci nejprve kupovali sami. Poté se obrátili na Kraj Vysočina, kde jejich iniciativu přijali s nadšením. „Kraj nám nyní materiál zajišťuje,“ poznamenala Tulisová.

Spolupráce s krajem se postupně rozrůstá. „Domluvili jsme se na okamžité distribuci WRX přes koordinátorku a ředitelku domova Kamélie Silvii Tomšíkovou do všech sociálních zařízení v kraji. Natočili jsme také instruktážní video, aby si lidé tuto ochranou pomůcku mohli vyrobit jednoduše a levně z pohodlí domova. Nejen pro sebe, ale i pro potřeby sociálních zařízení, domovů seniorů, handicapovaných, klášterů a podobně,“ zmínil Škorpík.

Aby nedošlo ke zneužití, nechali si výrobci ochranného štítu WRX svůj jednoduchý vynález patentovat. „Nechtěli jsme, aby byl zneužit pro komerční výrobu,“ prohlásil Škorpík.

Nadšenci mají v plánu své instruktážní video rozšířit co nejdříve mezi co největší množství lidí. Pomáhá jim s tím starosta Radešínské Svratky Jiří Zavřel, který se stal koordinátorem mezi ostatními představiteli obcí. „Rozeslal jsem video přes Sdružení místních samospráv. A dal jsem ho i na facebook,“ potvrdil Zavřel.

Dobrovolníci z Dlouhého a Radešínské Svratky už vyrobili a distribuovali zdarma bezmála deset tisíc kusů ochranných štítů WRX. „Pokračujeme dále s denní výrobou okolo tisícovky kusů. Bude jich zapotřebí do obchodů, výrobním závodům, zaměstnancům benzínek a na další místa. Smyslem tohoto programu je naučit ostatní lidi vyrábět a distribuovat štíty po celé zemi, tak jako bavlněné roušky,“ vysvětlil duchoví otec celého nápadu.

„WRX se svépomocí už vyrábí i za hranicemi. Se sdílením videa v Rakousku pomohl Josef Köberl, úřadující mistr světa ve Swim biathlonu 2020,“ dodal.

Pomoci mohou i ostatní. Byl zřízen transparentní účet na nákup materiálu. Na číslo 4238462043/0800 mohou lidé posílat své příspěvky. „Případný rozdíl financí bude použit na sportovní akce Domu Kamélie v Křižanově,“ řekl Škorpík.