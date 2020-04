Jedna z vůbec nejoblíbenějších českých her vznikala v brněnské dílně firmy Illusion Softworks, nynější 2K Games.

Don Salieri, Paulie, koktavý automechanik Ralph… U počítače se stáváte členem mafiánské rodiny a plníte úkoly v ulicích fiktivního města meziválečné Ameriky. Herní nadšenci se k prvnímu dílu Mafie vracejí už druhou dekádu.

Například dvacetiletý brněnský student Vítězslav Mecerod, který si chválí i český dabing s hlasy Marka Vašuta nebo Petra Rychlého. „Je dělaný od srdce, a ne jen hloupě přeložený. Název Mafia přesně vystihuje obsah. Běhám po městě, náhodou se zapletu mezi mafiány, postupně si získávám lepší postavení a nakonec přijde i nějaká zrada. Nejde jen o střílení v ulicích, ale o celý příběh,“ přiblížil Mecerod.

Kromě akční Mafie lidé z Illusion Softworks pracovali v Brně na dalších známých hrách, jako taktické střílečky Vietcong nebo podobně úspěšné hry Hidden and Dangerous.

Podle předsedy spolku MU Game Studies Zdeňka Záhory je herní průmysl úžasný v tom, že člověk dělá to, co ho baví. „Ale zároveň je to velmi náročné. Prakticky neexistuje hra, kterou by mohl udělat jen jeden člověk. Zvlášť pokud se bavíme o digitální,“ uvedl. Spolek vznikl na Masarykově univerzitě v Brně před deseti lety.

Lidé z MU Game Studies se podíleli na tvorbě hry Dark Train. „Vytvořili ji zhruba čtyři lidé se sedmi externisty," zmínil Záhora.

Na začátku května vyjde další hra s brněnskou stopou Someday, you’ll return od CBE Software. „Hráči v ní procházejí moravskoslezské lesy a hledají dceru. Prostředí vypadá graficky perfektně. Na hře přitom pracovali jen tři lidé,“ dodal Záhora. Běžně na vývoji her pracují i týmy stovek lidí.

Z dat Asociace českých herních vývojářů vyplývá, že vývoj počítačových her jenom v Brně dává práci zhruba tisícovce lidí. Na Masarykově univerzitě dokonce funguje obor Vývoj počítačových her. „Hry mají budoucnost. Člověk je tvor hravý. Něco se při tom i učí,“ podotkl Záhora.

Loni vzniklo v České republice jedenatřicet počítačových her.

Víc času věnuje hraní v posledních dnech třeba brněnský student Richard Schmied. „Snažím se tolik nehrát, abych dělal věci do školy. Ale pokud chtějí kamarádi pařit online, tak počítač stejně zapnu,“ svěřil se.

Podle brněnského psychologa Jiřího Brančíka je důležité při hraní nastavit rozumný režim. „Není dobré dítě odložit na celý den k počítači a nevšímat si ho. Když se střídají povinnosti a pak přichází uvolnění a zábava, není to problém. Rodiče by měli trochu přimhouřit oko,“ doporučil.

Podle něj si rodiče musejí zvykat na to, že současné děti a náctiletí tráví u počítače či herní konzole více času. A to nejen kvůli současné karanténě.

Hry se stopou v Brně:



Mafia: The City of Lost Heaven (Illusion Softworks) – střílečka z pohledu třetí osoby, příběh se odehrává v roce 1930 v Americe

Vietcong (Pterodon, Illusion Softworks) – taktická střílečka z pohledu první osoby, odehrává se za války ve Vietnamu

Dark Train (Paperash Studio) – umělecká hra steampunková adventura vyrobená z papíru

Mashinky (Jan Zelený) – strategická hra s cílem vybudovat železniční impérium

Machinarium (Amanita Design) – dobrodružná logická klikačka, hráč pomáhá rezavému robotu Josefovi najít cestu zpět ze skládky

Samorost 3 (Amanita Design)– dobrodružná klikačka s hlavolamy a minihrami, na kosmické výpravě prozkoumává hráč planety

MICHAL HRABAL

JANA TOMALOVÁ