Rudník a Lánov. To jsou obce na silnici první třídy, propojující Trutnov, Vrchlabí a Špindlerův Mlýn, kde chtějí jednoznačně zavést alespoň stacionární radary. Na svých územích dosud mají pouze ukazatele rychlosti, které slouží jen informativně bez snímání a penalizace řidičů. "Byli jsme první, kteří na potřebu zavedení radarů upozornili. Usilujeme o to už od roku 2013. Dopravní situace není v Rudníku dobrá, jsme klasická tranzitní obec," říká starosta Rudníku Aleš Maloch.

"Prakticky celým Rudníkem, zhruba šesti kilometry, prochází silnice první třídy. Řidiči si jí pletou se závodní dráhou, jezdí tady opravdu rychle. Dochází k častým dopravním nehodám, bohužel i tragickým a smrtelným úrazům chodců. Přijde mi, že případů je čím dál víc," upozorňuje Maloch.

"U nás je to stejné. Máme obrovský zájem, aby v Lánově byl radar," souhlasí starostka Lánova Eliška Rojtová. "Provoz na nejvytíženější silnici první třídy nás trápí, došlo tam k několika smrtelným nehodám. Budeme velice rádi za stacionární radar, i když bychom mnohem radši chtěli úsekový radar, který je například v Mladých Bukách," dodává Rojtová.

Rudník a Lánov nejsou jediní, kteří touží po radarech. Uvítali by je také v Hostinném, Dolní Kalné, Dolní Olešnici a Klášterské Lhotě. Má jít o měření rychlosti stacionárními radary. Jednání vede Svazek obcí Horní Labe, kam uvedené obce patří.

Peníze by nešly do pokladen obcí

Věc má ale háček. Jakkoliv obce usilují o zavedení silničních radarů, jsou v této situaci podřízené obcím s rozšířenou působností (ORP). V případě Rudníku, Lánova, Hostinného, Dolní Kalné a Klášterské Lhoty jde o Vrchlabí, v případě Dolní Olešnice o Trutnov. To znamená, že veškerou agendu, spojenou s řešením přestupků, by museli vykonávat úředníci ve Vrchlabí a Trutnově. Ani příjmy z pokut za vysokou rychlost by nešly do pokladen obcí, ve kterých by byly radary umístěny.

"Není účelem nikoho šikanovat. Přínosem nemá být zvyšování příjmů. Ty by ani nešly do obecních pokladen, ale do obcí s rozšířenou působností, do jejichž území patří," vysvětluje starostka Hostinného Dagmar Sahánková. "Prioritou není vybírat pokuty. To vůbec ne. Nechceme tahat z lidí peníze, ale ochránit chodce," doplňuje starosta Rudníku Aleš Maloch.

"Hlavním důvodem je bezpečnost na silnicích a v obcích," zdůrazňuje Sahánková. Ta se situací zabývá nejen z pozice starostky Hostinného, ale i jako předsedkyně Svazku obcí Horní Labe.

"Radary bychom rádi měli do roka a půl. Záměr už máme. Jedná se však o velice složitou problematiku, protože obce, které mají zájem o umístění měření, spadají pod dvě rozdílné obce s rozšířenou působností, na které by pak dolehlo řešení přestupků ve správním řízení," poukazuje na úskalí.

Situace se zatím řeší

S Vrchlabím již zástupci obcí a svazku o umístění radarů jednali, do Trutnova se teprve chystají. "O situaci vím, je to v řešení," potvrzuje starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Ten však není myšlence umístění radarů nakloněn. "Jsem odpůrce úsekových radarů, vadí mi to z principu," tvrdí.

"Pracovníci Svazku obcí Horní Labe chtějí vše připravit tak, aby obce s rozšířenou působností byly co nejméně s případným zavedením stacionárního měření zatíženy," dodává Sahánková.