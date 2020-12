Lidem v dotčených obcích se nelíbí, že k výběru dochází bez existence roky slibovaného zákona, který měl zajistit respektování zájmu obcí a jejich občanů při hledání místa. „Jsou stanovená pouze jakási kritéria výběru. Pan ministr Havlíček je z mého pohledu slibotechna. Když nastupoval do úřadu, slíbil, že zákon o zapojení obcí bude v červenci 2019. Tak máme konec roku 2020 a není vůbec nic,“ rozčílil se Zdeněk Souček, starosta Rudíkova z lokality Horka.

Zařazení na seznam se nelíbí ani dalším dotčeným obcím z regionu. „Se zařazením našich obcí mezi lokality, kde bude pokračovat hledání úložiště, zásadně nesouhlasíme, nevnímáme ho jako objektivní. Při svých dalších krocích proti úložišti se budeme opírat o výsledky místních referend, která u nás proběhla a v nichž občané úložiště odmítli,“ sdělil starosta Petr Piňos městyse Budišova z lokality Horka.

Ani další obce figurující na seznamu nejsou s výběrem místa pro úložiště spokojeny. Podle Součka se navíc vláda ani nesnaží s obcemi komunikovat. „Ministr Havlíček v médiích říká, že s obcemi je v úzkém kontaktu aby je informoval. Úzký kontakt vypadá tak, že schůzku jsme s ním domlouvali půl roku, než si našel čas půl hodiny na setkání, z kterého potom utekl na jiné jednání. Komunikace ze strany státu je katastrofální. To, že nepřijali žádný zákon, který by upravoval práva obce, je v přímém rozporu se směrnicí Euroatomu,“ prozradil starosta.

Čtyři lokality, kde v budoucnosti vznikne úložiště



Hrádek – Jihlavsko



Horka – Třebíčsko



Janoch – Temelín



Březový potok – Pošumaví

Proti hlubinnému úložišti bojují i v lokalitě Hrádek na Jihlavsku. „Vládní potvrzení výběru i naší lokality po přehlížení připomínek, bez legitimní oponentury a další odklady zákona o zapojení obcí, znovu jen dokazují nedůvěryhodnost celého procesu výběru,“ komentoval místostarosta obce Cejle Antonín Seknička.

Vládní dárek pro Čertův Hrádek. Tak okomentoval rozhodnutí starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák. Vývoj situace se mu vůbec nelíbí. „Už nejde o ten dlouho slibovaný zákon o zapojení obcí, tedy zákon, který měl zajistit respektování zájmů obcí a jejich občanů při hledání úložiště. I na tuto snahu vedení republiky evidentně rezignovalo,“ pokrčil rameny.

Dvořák už dříve kritizoval, že by se během hledání vhodné lokality neměla měnit pravidla hry. „A druhá věc je, aby se neměnilo hřiště. Co se týká Hrádku, my jsme postoupili do výběru s místem, které v původním výběru nebylo. Některé další lokality byly změněny drobně a některé vůbec, u nás jsou tři čtvrtiny území mimo původní polygon,“ připomněl už dříve. V lokalitě by navíc v budoucnu měla vzniknout vodní nádrž, který bude zásobovat dva miliony lidí.

Hrozí žalobou

Starostové obcí z dotčených lokalit společně s Platformou proti úložišti nyní potřebují čas, aby to, co vláda přijala zanalyzovali. Poté rozhodnou zda věc poženou k soudu. „ Zabývá se tím renomovaná právní kancelář, jaký má ten befel, který vláda v pondělí svým způsobem vzala na vědomí, schválila, přijala nebo co vlastně udělala, má právní status a zda se to vůbec dá napadnout u soudu,“ potvrdil Zdeněk Souček.

Dotčené obce měly od ministerstva průmyslu schválené i „bolestné“ za to, že jsou v důsledku průzkumů omezovány.

„Ministr Havlíček přislíbil milion korun pro každou dotčenou obci ze všech devíti lokalit. Dohromady jde o čtyřiapadesát milionů. Mělo jít o jakousi satisfakci. Je to úplně mimo, ty peníze nejsou nikde definované, byl to nějaký slib. Peníze do dnešního dne nepřišly. Jsou to takové úplatky. Když jsme s ním byli na schůzce tak první věta co byla, „vím, že Vám dlužím 54 milionů. Ale na to se ho nikdo nepřijel ptát. Přijeli jsme zjistit jakým způsobem bude vše pokračovat a hlavně jsme udávali argumenty, proč si myslíme, že by to měl minimálně na deset až patnáct let celé zastavit,“ dodal Souček.