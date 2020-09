Nehoda si vyžádala 19 zraněných. V současné době na místě zasahují policejní hlídky, několik jednotek hasičů včetně místních, kteří byli na místě jako jedni z prvních a postarali se o raněné cestující. Pomoc se ale cestující dočkali i od svědků nehody. "Jel jsem zrovna pro jednu paní a akorát jsme začali vytahovat cestující ven. Ta paní je na tom asi nejhůř, má roztrženou hlavu a nějaké zlomeniny," popsal svědek nehody, který na místě střetu těsně za nádražní budovou pomáhal. Pomocnou ruku ale podali i cestující s lehčími zraněními. Ačkoli vlaky jely v blízkosti nádraží pomalu, musel být podle svědka náraz velký. "To je jedno, že jedou pomalu, srazily se několikatuové stroje," zmínil.

Pro zraněné letěly dva vrtulníky

Na místo události pro vážně zraněné letěl i vrtulník letecké záchranné služby. "Transportujeme letecky čtyři osoby - vrtulníkem z Líní dvě osoby při vědomí se středně těžkým zraněním na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň, jihočeský vrtulník transportoval dva pacienty se středně těžkým zraněním do Motolské nemocnice," informovala o zraněných mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Jeden z vrtulníků se poté do Kdyně vrátil a transportoval další dva zraněné.

Do Kdyně vzlétl také policejní vrtulník z Prahy, který bude situaci monitorovat ze vzduchu.

Zraněné vyprostili a vynesli hasiči

U nehody zasahují čtyři jednotky hasičů včetně hasičů Správy železniční dopravní cesty. "Z vlaku jsme vyprostili bez použití hydraulického nářadí jednu osobu, další čtyři jsme vynesli. Asistujeme záchranné službě s ošetřováním zraněných," uvedl Poncar. "Do Kdyně přijel i evakuační autobus z Plzně," upřesnil Poncar.

Školačka na svou první praxi nedojela

Zranění utrpěla také dívka z Pocínovic. "Jela poprvé na školní praxi. Má zraněnou nohu nad kontníkem, jak vážné to je, zatím nevíme," uvedla matka dívky, kterou pro dceru odvezl soused. "Kdyby nebyl doma, dojela bych sem snad i bez papírů," pokračovala. O nehodě se dozvěděla od známého, který je zaměstnancem drah. "Podle něj udělal chybu strojvedoucí osobního vlaku," řekla Deníku. Podle svědků na místě však mohly na vině být i brzdy. "Brzdil několik set metrů, ale nepodařilo se mu zastavit. Mohl být problém s brzdami nebo mohly být mastné koleje," řekl jeden ze svědků. Příčinu nehody zjistí ale až následující šetření.

Ohrožení z nedbalosti

Vyšetřování nehody si převzala policie. "Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti," uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová.

Co se týká dopravy, je v daném bodě omezena. Rodiče, kteří přiváželi děti do školy či školky v Prapořištích, která se nachází jen několik metrů od havarovaných vlaků, museli využít cestu do Prapořišť směrem z hlavního tahu.

Provoz na železniční trati by měl být obnoven ve středu v podvečer.