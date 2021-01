„Ve Vyškově a Prostějově byly neuvěřitelné fronty, v Olomouci se stála hodinová fronta na dvě podpisová místa, jen v Olomouci jsme nasbírali okolo dvě stě podpisů,“ prozradil Pražskému deníku Olbert.

Lidé mohou u petičních stánků připojit svůj podpis pod petici "Otevřeme Česko" a diskutovat o smyslu vládních opatření. Na místě mohou také zatlouci jeden z posledních hřebíků do rakve, která představuje symbolickou smrt podnikání v Česku.

Hospodský vyrazil z Prahy na cestu přes Vysočinu, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Pardubický, Královehradecký a Liberecký kraj. „Má cesta je symbol spojení všech kolegů, ale i ostatních spoluobčanů, kterým není lhostejná současná situace,“ uvádí podnikatel, jenž se vydal cestou občanské neposlušnosti.

„Když jsme začali v Praze s protesty, lidé k nám přijížděli z daleka a říkali, že je škoda, že u nich nic takového není. Líbila se jim i demonstrace s půllitry (pokojný protest, kdy lidé vytvořili ze sklenic se svícemi světelnou cestu od úřadu vlády až na Staroměstské náměstí, pozn. red.). Proto jsem se rozhodl dostát svému slibu a navštívit je. Zároveň tím propagujeme nedělní demonstraci na Staroměstském náměstí,“ řekl Deníku Olbert.

O otevření restaurací se neuvažuje

Olbert poprvé vládní nařízení porušil 27. listopadu kdy odmítl zavřít v 20 hodin, jak bylo tehdy nakázáno. Svou restauraci nechal otevřenou i v novém roce, funguje dle jeho slov v normálním režimu, otevírá dopoledne mezi 10. a 11. hodinou, zavírá okolo 21. hodiny večer podle hostů.

Policie za ním chodí pravidelně, několikrát jej dokonce zadržela a vyslýchala. Nutno dodat, že Olbert ve své restauraci nenalévá pivo běžným hostům, nýbrž degustátorům nového menu restaurace, se kterými má podepsanou řádnou dohodu o provedení práce. Uvnitř provozovny se tak nacházejí pouze jeho zaměstnanci.

Olberta každopádně čeká ještě tvrdá právní bitva. Policie mu neudělila pokutu, ale předala případ magistrátu ke správnímu řízení. Jak dříve sdělila ředitelka magistrátního odboru bezpečnosti Markéta Štalmachová, řízení již je ukončeno. „Žádné oznámení mi dosud nepřišlo, datovou schránku máme neustále pod kontrolou,“ řekl Olbert.

Vláda ale na opětovně otevření restaurací nyní vůbec nepomýšlí. „V restauracích lidé nemohou mít roušky kvůli konzumaci jídel a nápojů. Je prokázáno, že v nich dochází zhruba ke dvojnásobnému šíření viru než jinde. O jejich otevření tedy neuvažujeme, podobně jako žádné jiné státy, v nichž je situace s epidemií podobná jako u nás,“ oznámil ve čtvrtek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

V neděli na Staroměstské náměstí

Demonstrace iniciativy Chcípl PES proti vládním opatřením začne v neděli ve 14.00 na Staroměstském náměstí v Praze. Podle jejích organizátorů je podpora podnikatelům nedostatečná. Žádají, aby místo příspěvku na pracovníka ve výši 400 korun za den dostali 70 procent tržeb z minulého období.

„Na této demonstraci vyhlásíme otevření České republiky. Nebudeme respektovat vládní opatření, která nefungují, ale naopak zapříčinila daleko vražednější pandemii chudoby, nezaměstnanosti, krachujících firem a nevzdělanosti," řekl za iniciativu David Biksadský. Nedělní demonstraci bude moderovat. Organizátoři vyzývají účastníky, aby přišli v rouškách a dodržovali poklidný ráz akce a platná vládní opatření.

K iniciativě se podle jejích zástupců připojují i živnostníci a podnikatelé v jiných sektorech než jen z pohostinství. Jako příklad uvedli zástupce některých kulturních a sportovních podniků a organizací. Celkem nyní skupina čítá asi 1000 podniků z celé ČR.

Členy iniciativy dnes podpořil také hudebník Daniel Landa. Řekl, že iniciativa chce shromáždit odborníky, kteří by navrhli bezpečnou cestu k otevření Česka a kterou by iniciativa předložila vládě. Dnešní tiskové konferenci přihlížel také herec Michal Suchánek. Na dotaz, zda mají organizátoři jeho podporu, řekl: „Zaslouží si jakoukoliv pomoc za to, co dělají, ať si o tom myslí kdokoliv cokoliv. Je to záslužný."

Zástupci iniciativy ocenili, že je ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) přizval k online jednání, které se uskuteční 13. ledna a kterého by se měli účastnit také členové Asociace hotelů a restaurací a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Žádat po něm budou náhradu ve výši 70 procent tržeb z minulého období.