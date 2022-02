Otec, střídavě žijící v Česku a v Anglii, si čtvrtý rok dopisuje s ministerskými úředníky. „Je to ale konfrontace s větrnými mlýny, přestože jim předkládám jasné důkazy. Při domovní prohlídce u Alberta policisté našli kulomet a munici, která prorazí ochranné vesty. Vrah byl sice odsouzen na šestnáct let plus úhradu sedmi a půl milionu korun, ale je to pro mne nedostatečný trest,“ rezolutně tvrdí prošedivělý muž.