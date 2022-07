Zvýšený posez je dnes pro většinu žen při výběru auta kritériem číslo jedna. Zkrátka chceme SUV. Není divu, když naše vyjížďky tak často zahrnují nakládání dětí či nákupů. Bohužel, rodinné koráby často postrádají obratnost a příjemné ovládání na silnici, zkrátka radost z jízdy. Co s tím? Až se ponoříte do obrovské nabídky automobilek, určitě by vám neměla uniknout Mazda CX-5. Možná vám ukáže, že ne každé SUV je v zatáčkách těžkopádný mastodont. A je jiná a pozoruhodná i v mnoha dalších ohledech.

Jedná se o auto, které je podle všech standardů moderní, nemá však v sobě okaté novátorství, naopak se drží zaběhnutých tradic. Zatím si do něj nenašly cestu elektromotory, zato ho stále koupíte s benzínem bez turba a také s dieselem. Pořád si můžete vybrat mezi automatickou a manuální převodovkou, což už v téhle třídě také přestává být obvyklé. A v kabině si udržují vládu klasická tlačítka. Pokud tedy chcete fungl nové auto, ale nechcete si zvykat na futuristický design, převratné technologie a neznámé ovládací prvky, je pro vás Mazda to pravé.

Pojďme se podívat na konkrétní auto, na kterém si všechny plusy i případné minusy ukážeme. Na první pohled upoutá zajímavým šedozeleným odstínem. U Mazdy si jde většina lidí – a žen obzvlášť – automaticky pro rudý lak Soul Red Crystal. Vůbec se tomu nedivím, protože ta barva je fantastická, a když na ni zasvítí slunce, není možné od ní odtrhnout zrak. Přesto bych tentokrát asi řešila vážné dilema, protože khaki novinka nabízí výhodu neokoukanosti a autu vysloveně sluší. Nazývá se Zircon Sand Metallic a patří k limitované edici Newground, která zahrnuje ještě neonově žluté rámečky výdechů ventilace, ozdobné švy na černém čalounění a decentní detail na přední masce. Celek působí mimořádně originálně, přesto nijak křiklavě. Určitě nemám obavy, že mi po nějaké době bude lézt na nervy a začnu toužit po klidu obyčejnosti, jak se mi to v případě některých příliš výrazných designových prvků stává.

Kvalita z nóbl butiků

V interiéru Mazda za poslední léta učinila skok přímo sedmimílový. Kde dříve byla slušná, ale pořád spíš průměrná konfekce, najdete dnes materiály, na které je radost sahat, a při každém doteku cítíte kvalitu. Za takové zpracování by se nemuselo stydět ani auto o pár stovek tisíc dražší. Kabina je přehledná a uklizená, všechny zásadní funkce však stále mají stará dobrá tlačítka. Nevím, jak jste na tom s oblibou displejů, já osobně zůstávám staromilcem. Čudlík je čudlík. Stisknu ho po paměti, on lupne a já vím, že funkce byla aktivována.

Zdroj: Mazda

V tomto ohledu je Mazda mojí krevní skupinou – displej infotainmentu se pořád ovládá kolečkem na středovém tunelu. V dnešním světě už to působí skoro archaicky, ale používání je vlastně velmi komfortní. Kolečko máte po ruce, nemusíte se nikam natahovat, jde pouze o zvyk. A displej bude pořád krásně čistý, žádný impresionismus z otisků prstů. Systém navíc zůstává poměrně jednoduchý, takže se v něm neztratíte a za deset minut se ho naučíte ovládat, jako byste ho znali odjakživa. Čím dál víc lidí si beztak připojí vlastní telefon a infotainment auta nepoužije prakticky vůbec.

V bezpečnosti nedělá kompromisy

Navzdory tradiční atmosféře uvnitř je auto vybaveno supermoderními asistenčními technologiemi, které se starají o hladkou jízdu a bezpečnost posádky. Sledují vepředu jedoucí vozidla i chodce okolo vozovky, dokáží předvídat riziko kolize a v případě nutnosti přibrzdit nebo i zcela zastavit. Adaptivní tempomat je skvělý pomocník při popojíždění v městském provozu nebo v dálničních zácpách, samozřejmostí je hlídání mrtvého úhlu nebo hlídání provozu při couvání do ulice. Oceníte i parkovací kameru a senzory, neboť výhled ven přece jen nepatří k nejlepším.

Když si sednete na sedačku řidiče, budete mít před sebou kulaté budíky, doplněné digitálními ukazateli spotřeby, dojezdu a dalších praktických informací. Do ruky vám padne volant, který je stále klasicky kulatý a na dnešní poměry nezvykle tenký, což bude většině žen s malou rukou na úchop vyhovovat. Oceníte i samotnou sedačku, dostatečně prostornou a pohodlnou, nikoli však přehnaně měkkou. Kabina je opravdu příjemné místo k životu, a to i na zadních sedadlech, kde mohou pohodlně cestovat jak děti, tak dospělí. Nakoukněme ještě do kufru, kde potěší hned dvě vychytávky. Podlaha je u výbavy Newground oboustranná, takže si můžete vybrat kobereček, nebo omyvatelný plast. A pak je tu roleta s průhledným uchycením, díky kterému vidíte ze sedadla řidiče ven, i když je víko kufru zrovna zvednuté. Anebo naopak vidíte dovnitř, když nakládáte věci do kufru. Je to drobnost, ale potěší.

Zážitek v každé jízdě

V testovaném autě mám nejsilnější benzínový motor o objemu 2,5 litru a výkonu 143 kW neboli 191 koní. Konkrétně tahle motorizace je dostupná pouze s automatickou převodovkou, slabší benzín však pořídíte i s manuálním řazením, pokud je vám bližší. Stejné možnosti dostanete na výběr i v případě naftových motorů. Jak naftu, tak benzín, pak koupíte i s pohonem na všechna čtyři kola. U velkého rodinného SUV, s nímž se jistě v zimě vydáte na hory, to stojí za zvážení.

Testovací týden jsem zakončila s průměrnou spotřebou kolem 8 litrů, což mi vzhledem k benzínovému motoru, automatu a velikosti auta připadá adekvátní. Hlavně se ale ráda svezu rychle. Dynamika je příjemná a výkon vám na českých silnicích chybět rozhodně nebude. Při předjíždění vám ještě pomůže režim sport, který zrychlí reakci na plyn a umožní celý manévr provést v kratším čase. Pokud jste klidnější povaha a po cestě se spíš kocháte krajinou, dokážete spotřebu udržet kolem šesti litrů.

Zdroj: Viola Procházková

Na závěr jsem si nechala dezert pro řidičky, které autem jezdí rády a dokáží vnímat čas za volantem i jako zábavu. Mazda CX-5 je sice SUV, tedy auto velké, těžké a s vysokým těžištěm, přesto je její řízení skutečným potěšením. Díky atmosférickému motoru zrychluje plynule a hladce, k tomu nadmíru ochotně zatáčí a stále máte pocit, že kormidlo držíte pevně v rukou vy, nikoli nějaká tajemná řídicí jednotka schovaná v útrobách plechu a kabeláže. Podvozek má na zřeteli hlavně pohodlí posádky, v zatáčkách ale spolehlivě drží stopu, takže se nemusíte bát povlávání a ztráty kontroly. Ke skutečnému řidičskému zážitku sice chybí řazení, automat vám ale tuto ztrátu vynahradí bezchybnou prací, o které nemohu říct křivé slovo. Řadí logicky a smysluplně, aniž by na sebe upozorňoval škubáním. Myslím, že o jeho kvalitách něco málo vypovídá i skutečnost, že se v roce 2021 více než 70 % Mazd CX-5 prodalo právě s automatem. Troufám si říct, že i po náročném dni v práci si cestu domů za volantem dokážete užít.

Kolik to bude stát?

Vzhledem k tomu, že nabídka motorů i výbav je široká, může se značně lišit i částka, kterou za auto zaplatíte. Aktuální startovní cena modelu s dvoulitrovým benzínem a výbavou Emotion činí 702 100 Kč, výbava Newground s dvouapůllitrovým benzínem vychází na 1 021 100 Kč. Z vozů podobné velikosti a ceny můžete koupit například Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kiu Sportage, Subaru Forester nebo Volkswagen Tiguan, porovnání konkrétních nabídek a konfigurací už je na vás. Sedněte se dovnitř a projeďte se! Někteří konkurenti mají šanci zabodovat nižší cenou nebo spotřebou, Mazda však jednoznačně vítězí svou ‚normálností‘, uživatelskou přívětivostí a v neposlední řadě řidičským potěšením.