Ani v této nelehké době se nezalekli složitých úloh a pustili se do řešení. Soutěž má tři internetová kola, jejichž zadaní žáci získají vždy v pondělí ráno a do dalšího kola řeší 10 úloh. Mohou využívat internet, ale tam odpovědi nenajdou. Musí přemýšlet, tvořit a spolupracovat. Právě tato spolupráce byla mnohdy to nejtěžší. Děti se nemohly sejít, spojovaly se přes Teams, skype, messenger a další.

Tři týmy v malém finále

I přes tyto obtíže ve škole vznikly čtyři týmy. Žáci se snažili a podařilo se dokonce třem týmům postoupit do takzvaného malého finále. To je kolo, kam se dostanou pouze týmy, které vyřeší určité množství úloh v každém ze tří internetových kol. Z letos přihlášených více než 400 týmů se to podařilo zhruba 240 z nich. Toto kolo probíhá on-line každoročně a žáci během dvou hodin (celostátně vždy od 16 do 18 hodin) řeší 20 úloh. Naštěstí právě toto kolo probíhalo v době, kdy žáci chodili do školy, a tak se mohli sejít a pracovat v týmu „naživo“. Ani zde si týmy nevedly vůbec špatně a obsadily místa v první třicítce.

Vsetínská ZŠ Ohrada se již popáté probojovala do celostátního kola

Do celostátního kola postupuje pouze sedm nejlepších týmů. Naší škole se podařilo již popáté v řadě do celostátního kola se probojovat. Stejně jako v loňském školním roce se o to zasloužil tým z 9. A s názvem ELFIAteam ve složení Gabriela Šutová, Viktor Gola, Martin Nerodil a Jakub Zádrapa. Tým postupoval z první pozice, ale ve finále se body vymažou a všichni začínají od nuly.

Finálové kolo oproti předchozím ročníkům se letos muselo uskutečnit také on-line. Naštěstí se děti stále mohly sejít ve škole a pracovat opět společně. ELFIAteam obhájil své loňské čtvrté místo!

Týmy v malém finále:

ELFIAteam Gabriela Šutová, Viktor Gola, Martin Nerodil a Jakub Zádrapa (všichni 9.A)

Bystré sovy Adéla Sawicki, Metod Fil’o, Kryštof Sívek (všichni 5. A)

Pastelkářky Tereza Halašová, Natálie Korabíková, Klára Zádrapová (všechny 7. A)

Děkujeme za reprezentaci školy všem týmům a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Autorka textu: Mgr. Dana Šipulová, ZŠ Vsetín, Ohrada 1876