Tento dopis a mnoho dalších doprovázely v minulém roce vánoční balíčky českých dárců, které vykouzlily upřímný úsměv na tvářích ukrajinských dětí. „Vánoční balíček to je radost pro děti a rodičům pomáhá v jejich tíživé finanční situaci. Osamoceným dětem bez rodičů dává naději, že na světě nejsou samy a je to pro ně velkým zážitkem. Pro nás je největší odměnou, že dokážeme inspirovat některé děti k tomu, aby samy pomáhaly“, říká koordinátorka projektu Khrystyna Novodvorska.

Všichni, kdo se chtějí do akce Vánoční balíček zapojit, se mohou obrátit na Charity v Arcidiecézi olomoucké. Bližší informace je možné najít na webu www.charitaproukrajinu.cz, kde je také odkaz na databázi, která obsahuje základní informace o věku, velikosti oblečení a obuvi dětí.

„Než lidé dárečky pořídí, je však třeba dbát našich pravidel. Balíček pro jedno dítě by měl obsahovat pouze nové věci, a to v hodnotě okolo 1 000 korun. Do balíčku nepatří cukrovinky a jeho hmotnost by neměla přesáhnout 4 kilogramy, v letošním roce je třeba dodržet ještě jedno nové pravidlo, a to přiložit seznam věcí, které jsou obsahem balíčku,“ upozorňuje Khrystyna Novodvorska.

Ti zájemci, kteří se nedostanou k internetu nebo do nejbližší Charity, se mohou na detaily dotázat na telefonním čísle: 581 115 218.

Vánoční balíček je nutno dodat na nejbližší Charitu nejpozději do 1. prosince.

Lidé dobré vůle mohou akci podpořit i finančně, a to prostřednictvím účtu č. 4030207/0100

DĚKUJEME

Kontakty:

Dagmar Jurčíková, PR, e-mail: dagmar.jurcikova@acho.charita.cz, mobil: 730 529 746

Khrystyna Novodvorska, koordinátorka, e-mail: khrystyna.novodvorska@acho.charita.cz, mobil: 739 526 244