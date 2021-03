Prvňáčci ze Základní školy Ohrada se v úterý 16. února velmi těšili do školy. Tento den totiž neměl být jen tak obyčejný, žáčky čekalo přímo masopustní veselí. A právě proto celé vyučování probíhalo v karnevalových maskách a kostýmech.

Masopustní veselí ZŠ Ohrada | Foto: archiv ZŠ Ohrada, Vsetín

Projektový den začal povídáním o masopustním období, to je období od svátku Tří králů až do začátku postní doby, která začíná popeleční středou a trvá 40 dní až do Velikonoc. Na Valašsku známe masopust také pod názvem fašanky.