Ze Základní školy Vsetín, Ohrada: Vzpomínka na Vánoce 2020

Čtenář reportér





Začátkem prosince to vypadalo, že letošní Vánoce a všechno, co k nim patří, bude takové smutnější. Ale přes to všechno jsme byli rádi, že jsme zase společně ve škole.

Třída 3. B, Základní škola Vsetín, Ohrada | Foto: archiv ZŠ Vsetín, Ohrada