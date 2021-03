Tvůrci ve svých pracích použili motivy Karkulky - Jak Karkulka v lese potkala (dinosaura, hrocha, princeznu). Zamíchali do sebe dvě i více pohádek. Dalším tématem bylo „Jak pravda vítězí nad lží“ a v příbězích se objevil třeba Pinocchio nebo Baron Prášil z Valašska. Současné aktuální dění mohli autoři zpracovat v tématu „Fake news“ – jak nepravdivé informace mohou ovlivnit náš život. Své náměty ztvárnili formou prózy, poezie či komiksu.

Vyhlášení vítězů městského kola proběhlo on-line

Slavnostní vyhodnocení se odehrálo ve čtvrtek 25. února 2021 v Masarykově veřejné knihovně Vsetín, bohužel bez účasti oceněných, pouze streamovaným přenosem on-line. Do letošního ročníku soutěže O poklad strýca Juráša bylo odevzdáno přes 60 prací ze šesti vsetínských základních škol. „Není to tolik, jako v předešlých ročnících, ale vzhledem k situaci, kdy děti v rámci distanční výuky tráví celé dny u počítačů, vypracovávají nemalé množství pedagogy požadovaných úkolů, to považujeme za úžasné číslo. A i když nemohou vyhrát všichni, ceníme si opravdu každé práce a jejího autora,“ uvedla Daniela Divínová, ředitelka MVK Vsetín.

Práce vsetínského městského kola byly rozděleny do čtyř věkových kategorií (1. – 3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída) a každá zná své vítěze. Ti nejlepší postoupí do okresního kola, jehož vyhodnocení se uskuteční 17. března 2021 on-line z knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Ti, kteří budou oceněni, obdrží opět pozvánku.

Ceny a diplomy si ocenění mohou převzít po předchozí telefonické či e-mailové domluvě s dětskou knihovnicí v knihovně. E-mail: lholbikova@mvk.cz.

Záznam streamu ze slavnostního vyhlášení

Zdroj: Youtube

Jedna z vítězných prací - Anna Chrobáková - Lež

Sice kazím celou zem,

někdy užitečná jsem,

kdo mě říká, tak je lhář,

kdo jsem? Už mě teď poznáš?

Vymýšlím si velmi ráda,

černé svědomí mám za kamaráda.

Moje lži – to jsou děla!

Kolik jsem toho už vymyslela!

Že máma ráda slivovice,

že Klára chytla neštovice,

že Petr fluše po molu,

že Martin chodí za školu,

že Míša neumí abecedu.

To jsou lži! To všechno svedu!

Můj duch pravdu nenávidí,

ach, kolik už mně řeklo lidí!

Ode mě pryč radši běž,

Už víš, kdo jsem?

Já jsem lež!

Seznam oceněných:

1. - 3. třída - próza

1. Jenáčková Tereza ZŠ Trávníky

2. Stratilová Alena Eva ZŠ Rokytnice

3. Hoďáková Thea ZŠ Rokytnice

1. - 3. třída - poezie

1. Devetzi Georgia ZŠ Trávníky

2. Janáčková Mariana ZŠ Trávníky

3. Hromadová Sofie ZŠ Trávníky

1. - 3. třída - komiks

1. Randýsek Pavel ZŠ Trávníky

4. a 5. třída - próza

1. Chrobáková Anna ZŠ Integra

4. a 5. třída - poezie

1. Chrobáková Anna ZŠ Integra

4. a 5. třída - komiks

1. Chrobáková Anna ZŠ Integra

6. a 7. třída - próza

1. Mořkovský Filip ZŠ Luh

2. Fiala Jiří ZŠ Luh

3. Válková Hedvika ZŠ Rokytnice

6. a 7. třída - komiks

1. Šulová Michaela ZŠ Luh

8. a 9. třída - próza

1. Hýklová Olesja ZŠ Luh

2. Waldecker Lukáš ZŠ Luh

3. Chrobák Metoděj ZŠ Integra

8. a 9. třída - poezie

1. Janáčová Tereza ZŠ Trávníky

8. a 9. třída - komiks

1. Miturová Anna ZŠ Luh

Kateřina Janošková