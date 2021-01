A právě v tomto období se můžeme podívat rekordně daleko. Každoročně na podzim a v zimě lze totiž na večerní hvězdné obloze spatřit i spirální galaxii M31, jež je se svou vzdáleností 2,5 milionu světelných roků tím nejvzdálenějším objektem, který ze Země uvidíme i bez dalekohledu, jen pouhým okem.

Spirální galaxie M31

Jedná se o obrovitý „hvězdný ostrov“ obsahující až 1 bilion hvězd. Spolu s naší galaxií Mléčnou dráhou (nachází se v ní Sluneční soustava) jsou největšími členy místní skupiny galaxií. I když dle současných teorií platí, že se vesmír rozpíná a objekty v něm se od sebe většinou vzdalují, Mléčná dráha a M31 se k sobě naopak přibližují. Za 4,5 miliardy let se obě galaxie střetnou a postupně splynou v jednu jedinou obří galaxii.

M31 se někdy říká Galaxie v Andromedě. Je to proto, že se v souhvězdí Andromedy nachází, a to poblíž nepříliš jasné hvězdy označované jako ný And. Nejbližší jasnější hvězdou je pak beta And, jež se jmenuje Mirach.

A jak galaxie M31 na obloze vypadá?

Jako malý mlhavý obláček s jasností asi 3,5 magnitudy. Musíte se však na ni dívat v místech s co nejmenším světelným znečištěním, tedy být mimo centra měst, nejlépe na některém z valašských kopců.

Už v menším dalekohledu je zcela zřetelně viditelné jádro galaxie coby její nejjasnější oblast. V blízkosti jádra lze pozorovat další dvě malé mlhavé skvrnky. Jedná se o průvodce galaxie M31 – trpasličí eliptické galaxie M32 a M110.

Najít galaxii M31 na noční obloze pomocí hvězdné mapy není až tak obtížné. Komu se to však nepodaří, může třeba navštívit vsetínskou hvězdárnu při některém z večerních pozorování (až to opět dovolí epidemická situace v ČR), kde vám ji pracovníci hvězdárny ukážou spolu s mnoha dalšími zajímavými vesmírnými objekty.

Autor textu: Pavel Svozil, Muzeum regionu Valašsko, oddělení Hvězdárna Vsetín