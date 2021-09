Letošní léto se dá z hlediska počasí na Vsetíně rozdělit na dvě části. Zatímco červen a červenec byly teplotně nadprůměrné a spíše sušší měsíce, srpen se naopak stal jedním z nejchladnějších a nejdeštivějších srpnů v tomto století. Více v článku Pavla Svozila, za který moc děkujeme

Templářské slavnosti probíhaly i letos za tropického horka. | Foto: Jiří Koňařík

Po studeném a deštivém květnu se na začátku června počasí na Valašsku radikálně změnilo. Déšť vystřídalo sluníčko, které na nás mnohdy svítilo po celý den. Postupně se oteplilo a 18. června jsme na vsetínské meteorologické stanici ČHMÚ zaznamenali letošní první tropický den, když teplota vzduchu vystoupala až na 30,3° C. Do konce měsíce pak přibylo dalších pět tropických dnů a průměrná červnová teplota 18,4° C byla o 2,6° C vyšší než dlouhodobý průměr.