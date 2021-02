Celkový roční srážkový úhrn poprvé od roku 2010 překonal hranici 1000 milimetrů, když dosáhl 1033,9 milimetrů, což se rovná 128 procentům dlouhodobého průměru. Jednalo se o pátý nejvyšší roční úhrn srážek za posledních 65 let, kdy se meteostanice nachází v areálu hvězdárny. Absolutním rekordmanem zůstává „povodňový“ rok 1997 s úhrnem 1159,3 milimetrů.

Suchý duben, deštivý říjen

Za 24 hodin napršelo vloni nejvíce 25. září, a to 60,2 milimetrů. Na srážky nejbohatším měsícem byl říjen, kdy tady spadlo výjimečných 193,6 milimetrů (334 procent dlouhodobého průměru). Naopak nejsušším měsícem byl s pouhými 11,9 milimetrů srážek duben.

Srážek ve formě deště nebo mrholení jsme si vloni užili dost, zato sníh padal během teplejších zimních měsíců minimálně. Většinou se vytvořila sněhová vrstvička vysoká nanejvýš tři centimetry. Při jediném vydatnějším sněžení napadlo v noci z 27. na 28. února 14 centimetrů. Sníh však dlouho nevydržel a během dvou dnů roztál.

Všechny předchozí roky uplynulého desetiletí byly velmi teplé a ani rok 2020 nebyl výjimkou. Jeho průměrná teplota 8,9 °C překonala dlouhodobý průměr o 1,2 °C.

Nejteplejší měsíce v roce? Přece červenec a srpen

Nikoho asi nepřekvapí, že nejteplejším obdobím roku byly letní prázdniny. Naštěstí Valašsko tentokrát nepostihla tak extrémní vedra jako v některých předešlých letech a denní teploty vzduchu se nad tropických 30 °C vyšplhaly jen sedmkrát. Nejvyšší teplotu 30,8 °C jsme na Vsetíně naměřili 28. července v odpoledních hodinách. Červenec však nebyl nejteplejším měsícem roku. Tím se stal až srpen s průměrnou teplotou 18,2 °C.

Zimní měsíce roku 2020 byly teplotně nadprůměrné

Titul nejchladnějšího měsíce sice získal leden s teplotním průměrem 0,1 °C, ale všechny zimní měsíce byly teplotně výrazně nadprůměrné. Nejvíce únor, který se s průměrnou teplotou 3,7 °C, jež byla o 4,6 °C vyšší (!) než dlouholetý průměr, stal čtvrtým nejteplejším únorem za dobu měření na zdejší meteorologické stanici.

Vzpomenete si, že by nás vloni potrápil nějaký silnější mráz? Určitě ne! Je to tím, že během celého roku teplota vzduchu (měřená ve standardní výšce dvou metrů nad zemí) ani jednou nespadla pod -10 °C. Jen se této hodnotě přiblížila, když ráno 2. prosince klesla na -9,8 °C. Zkrátka oteplení posledních let se projevuje nejen tropickým horkem v létě, ale i zvýšením teplot v zimě.

Autor textu: Pavel Svozil, Muzeum regionu Valašsko, odd. Hvězdárna Vsetín