Stává se vám, že vám není dobře, u lékaře se však na nic nepřijde, ale vy i přesto víte, že něco není úplně v pořádku? Možná se jedná o první intoxikační příznaky.

První příznaky intoxikace mohou být nenápadné. | Foto: Pavlína Podloučková

Co to podivné slovo intoxikace znamená?

Zjednodušeně to, že se v těle nahromadilo již tolik nepotřebných, zatěžujících látek, že si s nimi tělo už neví rady. Jedná se tedy o „znečištění“ organismu. Dlouhodobá intoxikace může být příčinou například poruchy spánku, nižší výkonnosti, alergie, bolesti hlavy, chronické únavy, infekce, nervové poruchy, obezity, poruchy imunity, reprodukce či nádorových onemocnění.